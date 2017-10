Satavuotias Suomi esittelee parhaimmat kohteensa Matkamessuilla

Suomalaiset matkakohteet merenrannalta jylhiin metsämaisemiin ovat esillä suomalaiselle ja kansainväliselle yleisölle Pohjois-Euroopan suurimmilla Matkamessuilla Messukeskuksessa Helsingissä 17.–21.1.2018. Matkakohteita ja -tarjontaa löytyy sekä kokeneille kotimaanmatkailijoille että eksoottisempia elämyksiä haikaileville.

Kotimaan kohteiden The Best of Finland -alueella suurimpana esittäytyy Lappi, mutta muualtakin Suomesta mukana on lukuisia matkanjärjestäjiä ja kohteita.

Lapista messuilla tulevat muun muassa Rovaniemen Matkailu, Sodankylän kunta, Posion Matkailuyhdistys, Kemijärven Matkailu, Enontekiön Kehitys, Salla, Inari-Saariselkä ja Pyhä-Luosto.

- Osastollamme Suomen suurimmat kansallispuistot ja erämaa-alueet esittelevät ulkoilma-aktiviteettejaan, joita on tarjolla vuodenajasta riippumatta. Ulkomaisille matkailijoille Inari-Saariselän alue esittäytyy ennen kaikkea erinomaisena revontulikohteena, kolmen saamelaiskulttuurin keskittymänä, arktisia aktiviteetteja tarjoavana paikkana, joka sijaitsee lähellä Norjaa, sanoo Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n markkinointiassistentti Eeva Flinkman.

Saariston tapahtumat ja kansallispuistot

Merenrantakohteiden matkailutarjontaan voi tutustua Suomen Saaristo -alueella, jossa ovat mukana läntisen Suomen saaristokunnat Porista Tammisaareen.

- Kotimaan matkailijoille kiinnostavia ovat saariston tarjoamat retkikohteet, kuten Saariston rengastie, Örön linnakesaari ja Seilin saari. Alueellamme järjestetään paljon festareita ja tapahtumia, muun muassa Pori Jazz, Baltic Jazz, Ruisrock, Naantalin musiikkijuhlat, Raumanmeren juhannus ja Salo Jazz sekä Paavo Nurmi festival ja Challenge Turku -urheilutapahtumat, luettelee myynti- ja markkinointipäällikkö Satu Hirvenoja Visit Turusta.

- Ulkomaisille matkailijoille suosittelemme tutustumista neljään kansallispuistomme, jotka sitovat koko saaristoalueen yhteen. Messuilla esittäytyvät Teijon, Kurjerahkan, Saaristomeren ja Selkämeren kansallispuistot. Saaristoputiikista voi ostaa messutuliaisia, Satu Hirvenoja kertoo.

Järvialueen reitit ja villieläinsafarit

Järvenrannalta lomakohteita etsivä löytää uusia kiinnostavia kohteita GoSaimaan ja Mikkelin seudun Lakelandin osastolta. Erämaista ja karhusafareista tunnettu Itä-Suomi esittelee lomamahdollisuuksia ja villieläinsafareja. Mukana ovat muun muassa Ilomantsi, Kajaani ja Wild Taiga.

- Mikkeli Lakelandin osastolla voi tutustua luontomatkailuhelmiin, kuten pyöräilijöiden ja motoristien suosikkiin Puumalan saaristoreittiin tai perheillekin sopivaan Juvan Orava-melontareittiin. Ainutlaatuinen matkailuelämys sekä kotimaisille että kansainvälisille vieraille on risteily Anttolanhovista Astuvansalmen kalliomaalauksille. Lisäksi osastolla esitellään uutuutena Saimaa Gastronomy -verkosto, johon kuuluu kuusi ruokamatkailukohdetta Saimaan alueelta, kertoo Miksei Mikkelin matkailujohtaja Maisa Häkkinen.

Lisätietoja:

Matkamessut, tiedottaja Johanna Suni, 040 5154216, johanna.suni@messukeskus.com

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut järjestetään 17.–21.1.2018 Messukeskuksessa Helsingissä. Matkamessuilla esittäytyy vuosittain 1 000 matkanjärjestäjää, matkakohdetta ja matkailualan palveluyritystä yli 80 maasta. Tapahtumassa vierailee vuosittain yli 50 000 kuluttajaa ja 20 000 matkailualan ammattilaista. Kansainvälinen ostotapahtuma Matka Workshop Day avaa Matkamessut 17.1. Matkamessut on auki yleisölle 19.–21.1.2018 | www.matkamessut.fi | www.facebook.com/matkamessut | @matkatravelfair | #matka2018 |