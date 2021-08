Sateenkaarilippuja varastettiin Lahti Pridessä eilisiltana

Lahti Pride -tapahtuman järjestää Lahden Seta ry. Lahden Seta ry on ihmis- ja kansalaisoikeusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää sateenkaari-ihmisten oikeuksia, tukea heidän arkeaan osallistavasti, oikeudenmukaisesti ja intersektionaalisesti sekä pyrkiä ehkäisemään sateenkaari-ihmisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja syrjintää. Lahden SETA ry järjestää vapaaehtoistyönä ryhmätoimintaa, koulutuksia, tapahtumia ja bileitä sekä ottaa kantaa paikallisiin päivänpolttaviin teemoihin. Lahden Seta ry:n toiminta on kaikille avointa, syrjinnästä vapaata ja toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan sääntöjä. Yhdistys on Setan jäsenjärjestö.

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai kehon sukupuolta määrittävistä piirteistä.