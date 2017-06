Sateenkaarimuisteloita ja omakohtaisia opastuksia kaupunginmuseossa Pride-viikolla

19.6.2017 15:18 | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin kaupunginmuseossa, Aleksanterinkatu 16, voi Helsinki Pride -viikon aikana tutustua Helsexinki-näyttelyyn kokemusasiantuntijan opastamana, muistella 70–80-lukujen sateenkaarimeininkejä tai kurkistaa queerkätköön. Tapahtumiin on vapaa pääsy, kuten kaupunginmuseoon aina.

Queerkätkö-teoksen julkistus ma 26.6.2017 klo 17

Queerkätkö Helsinki on yhteisöllinen taideteos, joka lainaa muotonsa ja rakenteensa suositusta geokätköharrastuksesta. Queerkätkössä etsitään GPS-satelliittipaikannuksen avulla eri paikkoihin piilotettuja kätköjä, jotka kertovat transihmisten sekä queer-vähemmistöön kuuluvien vammaisten ja kieli- ja kulttuurivähemmistöjen merkityksellisistä paikoista, kokemuksista ja tapahtumista pääkaupunkiseudulla. Teoksen taustalla ovat kuvataiteilijat Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger. Queerkätkö-teos julkistetaan maanantaina 26.6.2017 klo 17 Helsingin kaupunginmuseossa, Aleksanterinkatu 16, Helsinki Pride -festivaalin yhteydessä, jolloin yleisöllä on mahdollisuus osallistua kätköjen etsimiseen. Teosta voi seurata myös internetissä osoitteessa www.facebook.com/queercache.

Queerkätkö Helsinki on osa Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanketta, ja sen toteuttamista on tukenut Koneen säätiö.

Sateenkaari-Helsinki-muistelupaja ti 27.6. klo 14–15.30

Tule Helsingin kaupunginmuseoon, Aleksanterinkatu 16, muistelemaan 1970–1980 -lukujen Helsinkiä sateenkaarinäkökulmasta! Missä tavattiin? Missä juhlittiin? Missä rakastuttiin? Millaisia muistoja liittyy helsinkiläisiin paikkoihin, ennen kuin kaikki kaupunkilaiset näkyväksi tekevä kaupunkikulttuuri syntyi? Paja toteutetaan nostalgisia 80-luvun esineitä tulvivassa museon Kasari-huoneessa yhteistyössä Setan seniorityön kanssa. Muistelupajaan on vapaa pääsy, kuten museoon aina, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Kokemusasiantuntijaopastus Helsexinki-näyttelyssä to 29.6. klo 16.30

Tule tutustumaan seksuaalioikeuksista ja niiden toteutumisesta kertovaan Helsexinki-näyttelyyn kokemusasiantuntijan opastamana! Oppaana torstain 29.6. klo 16.30 kierroksella on Helsexinki-näyttelyä varten haastateltu Jaana Tiiri, joka tutustuttaa näyttelyn teemoihin omakohtaisten kokemuksiensa kautta. Opastukselle on vapaa pääsy, kuten Helsingin kaupunginmuseoon aina, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Kokemusasiantuntijaopastus Helsexinki-näyttelyssä pe 30.6. klo 16.30

Tule tutustumaan seksuaalioikeuksista ja niiden toteutumisesta kertovaan Helsexinki-näyttelyyn kokemusasiantuntijan opastamana! Oppaana perjantain 30.6. klo 16.30 kierroksella on Helsexinki-näyttelyä varten haastateltu Elie Abraham, joka tutustuttaa näyttelyn teemoihin omakohtaisten kokemuksiensa kautta. Opastukselle on vapaa pääsy, kuten Helsingin kaupunginmuseoon aina, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Opastus on englanninkielinen.

Helsinki City Museum, Aleksanterinkatu 16, celebrates Helsinki Pride 2017 by arranging a tour of the Helsexinki exhibition. The tour is guided by Elie Abraham, one of the interviewees for the exhibition. The tour is free of charge and in English.