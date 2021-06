Sateenkaariseniorit ry perustettiin tänään – toimii ikääntyneiden sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ja näkyvyyden puolesta

Jaa

Sateenkaariseniorien oma yhdistys on perustettu tänään keskiviikkona. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ikääntyneiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksia, osallisuutta ja hyvinvointia.

Tiedote 23.6.2021

heti vapaa julkaistavaksi

Yhdistyksen toiminnan keskeinen asia on Setan käynnistämien sateenkaarisenioreiden vertaisryhmien toiminnan jatkaminen. Yhdistys ottaa vastattavakseen Helsingissä toimivien vertaisryhmien toiminnasta sekä senioreiden etäryhmätoiminnan. Toiminnassa tehdään yhteistyötä helsinkiläisten palvelukeskusten kanssa.

- Toiminta lähtee siltä pohjalta, että ensinnäkin olemme olemassa, emme ole enää näkymättömiä ja olemme päässeet ulos kaapista. Emme myöskään häviä mihinkään, sanoo puheenjohtaja Risto Hartikainen.

Toisena painopisteenä on vaikuttamistyö ja tiedon lisääminen sateenkaarisenioreista ikääntyneiden palveluissa. Esimerkiksi muut transjärjestöt ajavat pääasiassa sukupuolen korjausprosessissa olevien oikeuksia, joten toimintaa transseniorien puolesta tarvitaan.

- Olisi oleellista, että vanhainkotihoidossa ja palveluasumisessa huomioidaan transtaustaiset henkilöt. Vanhemmissa sukupolvissa on paljon niitä, jotka eivät ole tehneet juridista sukupuolen muutosta, sanoo varapuheenjohtaja Tanja von Knorring.

Puheenjohtaja Hartikainen on samoilla linjoilla. Hän on osallistunut aiemmin Setan seniorityön sateenkaarisertifikaattiin liittyviin koulutuksiin ja toivoo, ettei sateenkaariosaamisen lisääminen senioriotyössä sammuisi kokonaan. Ydinviesti on yksinkertainen: ”olemme olemassa eikä meitä voi unohtaa”.

- Olen ollut mukana sateenkaarisertifikaattikoulutuksessa ja on oleellinen asia viedä tietoa sateenkaarisenioreista eteenpäin. On iso työmaa saada kaikkialle Suomessa tietoa eteenpäin. Myös sinne, jossa sitä myös vastustetaan syystä tai toisesta, Hartikainen sanoo.

Yhdistyksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi, kun valtakunnallisen Setan oma ammatillinen senioritoiminta loppuu rahoituksen leikkaamisen vuoksi. Sateenkaariseniorit ry:n toiminta käynnistyy kesän jälkeen, jolloin yhdistys tiedottaa toimintamahdollisuuksista ja jäseneksi liiittymisestä.

Lisätietoa:

Risto Hartikainen, ristojuhanihartikainen@gmail.com;

Tanja von Knorring, tanja@transfem.fi