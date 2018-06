Sateenvarjotaivas avautuu Rikun kesäpihalla

Rikhardinkadun kirjasto ja Kulttuuriareena Gloria rakensivat monista Etelä-Euroopan kaupungeista tutun sateenvarjotaivaan Rikhardinkadun kirjaston sisäpihalle. Tervetuloa ihastumaan 12.6. alkaen!

Avajaiset järjestetään Helsinki-päivänä 12.6.



Rikun Kesäpihan avajaisten ohjelma:

klo 13-17 Lasten Pihadisco

klo 17 Viulisti Elia

klo 18 Valosirkus Spektri & AnnikkiArt

klo 19 Stadin Juhlaorkesteri



Rikun kesäpiha on avoinna koko kesän maanantaista lauantaihin, osoitteessa Korkeavuorenkatu 43.



Kulttuuriareena Gloria ja Rikhardinkadun kirjasto ovat molemmat Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan yksiköitä kantakaupungissa. Rikun Kesäpiha on kummankin yhteinen kesäprojekti, jonka tarkoituksena on luoda kaunis levähdyspaikka, urbaani keidas keskelle kaupunkia.