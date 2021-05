Sateet voivat nostaa tulvan vahinkorajalle Kittilässä

Jaa

Lämmennyt sää saa Lapin lumet sulamaan ja jokien virtaamat kasvamaan nopeasti. Tulvaa kasvattavat myös ennustetut vesisateet. Viikon loppua kohti ilman ennustetaan taas viilenevän ja öisin voi olla pakkastakin, jolloin Pohjois-Lapin alueen lumien sulaminen hidastuu ja tulva-aika pidentyy.

Säätilan kehittymisessä on erittäin suuria epävarmuuksia liittyen erityisesti sateiden suuruuteen. Sateita on ennustettu joka puolelle Lappia, mutta suurimmat sateet ovat ilmeisesti tulossa Itä-Lapin alueelle. Sateiden suuruuden ennustaminen on epävarmaa ja tämän seurauksena säännöstelyaltaissa on syytä pitää riittävä vara lumen sulannasta tulevalle valunnalle ja vesisateille. Joet ovat vapautuneet jäistä erittäin rauhallisesti kuluvana keväänä.

Simojoki

Simojoen tulvahuippu on ohitettu ja vedenkorkeus on kääntynyt laskuun. Vesisateet voivat kääntää vedenkorkeuden uudelleen nousuun, mutta nousu jäänee vähäiseksi.

Tornionjoki ja Muonionjoki

Tornionjoessa vedenkorkeudet nousevat tällä viikolla nopeasti. Ennusteen mukaan tulvahuippu on todennäköisimmin kuun 25. päivän tienoilla, mutta voi siirtyä myöhäisemmäksikin. On mahdollista myös se, että tulvasta tulee kaksihuippuinen, jolloin toinen tulvahuippu saavutetaan vasta kesäkuun alkupuolella. Tulvasta on tulossa keskimääräinen tai sitä hieman suurempi.

Muonionjoessa vedenkorkeudet ovat myös lähteneet nousuun. Muonion kohdalla ensimmäinen tulvahuippu saavutetaan ennusteen mukaan 23.-25.5. ja mahdollinen toinen huippu kesäkuun puolella.

Kemijoki

Rovaniemen kohdalla vedenkorkeudet ovat myös kovassa nousussa ja ennusteen mukaan tulvahuippu saavutetaan todennäköisimmin aikavälillä 22.-28.5. Tulvasta on tulossa suuruudeltaan keskimääräinen eikä vahinkoja arvioida tulevan. Tämänhetkisestä tasosta vedenpinnan arvioidaan nousevan vielä noin 0,5 m Lainaan alueella.



Kemijärven vedenkorkeus on nousussa ja tavalliseen tapaan nousee toukokuun loppuun mennessä säännöstelyn ylärajan tuntumaan.

Ounasjoki

Ounasjoessa Kittilän alueella vedenkorkeus on noussut nyt noin kolme metriä talvikorkeuksista. Kuluvan kevään tulvahuippuun veden arvioidaan nousevan tämän päivän korkeudesta noin 1,5 m, jolloin ollaan hieman vahinkorajan alapuolella. Ennusteen mukaan tulvahuippu saavutetaan 22.5.–24.5. välisenä aikana. Myös Ounasjoen latva-alueilla on isojenkin sateiden mahdollisuus olemassa ja siten tulvahuipun korkeus ja ajankohta voivat muuttua tämänhetkisestä ennusteesta oleellisestikin.



Ivalojoki

Ivalojoen vedenkorkeus on nopeassa nousussa ja saavuttaa huippunsa mahdollisesti jo torstaina tai perjantaina. Tulvasta tulee todennäköisesti keskimääräistä tulvaa suurempi, mutta vahinkoja ei kuitenkaan arvioida tulevan. Tulvakorkeus jäänee noin 1,5 vahinkorajan alapuolelle.

Tenojoki

Tenojoen virtaama on myös nousussa ja tulvahuipun arvioidaan olevan touko-kesäkuun vaihteessa. Tulvan ennustetaan jäävän keskimääräistä tulvaa pienemmäksi.

Seuraa tulvatilannetta Twitterissä

#tulva OR #tulvat (alueesta riippumaton hakutulos Twitterissä) ja #Lapintulvat

@pinnanalta (SYKEn hydrologien Twitter-tili)

@Lapin_ELY (Lapin ELY-keskuksen Twitter-tili)

@meteorologit (Ilmatieteen laitoksen Twitter-tili)

@Lapinpelastus (Lapin Pelastuslaitoksen Twitter-tili)