Sateinen toukokuu nostanut vedenpintoja – Etelä-Savon järvet tulvakorkeudella

Etelä-Savon järvien vedenpinnat ovat sateisen toukokuun johdosta korkealla. Toukokuussa satoi noin kaksinkertainen määrä toukokuun normaaliin sademäärään verrattuna. Saimaan vedenkorkeus on noussut noin 25 cm toukokuun puolivälin jälkeen. Mäntyharjun reitillä esimerkiksi Puulan ja Kyyveden pinnat ovat tulvakorkeuksissa.

Saimaan nousun ennakoidaan tasaantuvan

Vuoksen vesistöalueella Saimaan vedenpinta oli 7.6. Lappeenrannan Lauritsalan asteikossa NN + 76,46 m.Vedenpinta on 65 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeuden nousu on tasaantumassa ja kääntyy kesäkuun lopulla hitaaseen laskuun, mikäli sää ei muutu tavallista sateisemmaksi. Saimaan lisäjuoksutusta nostettiin 7.6. tasolle 850 m3/s maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä. Joulukuussa 2020 aloitetuilla lisäjuoksutuksilla on saatu tähän mennessä hillittyä vedenkorkeuden nousua noin 15 cm luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen nähden.

Enonkosken Ylä-Enonvesi oli kesäkuun alussa tulvakorkeudessa tasolla NN+81,32 m ja Savonlinnan Suurjärvi on 15 cm ajankohdan keskitason yläpuolella.



Puula ja Kyyvesi tulvakorkeudessa

Mäntyharjun reitillä Puulan vedenkorkeus oli 7.6.tasolla NN+94,80 m. Pinta nousi toukokuussa nopeasti suurista juoksutuksista huolimatta ja on nyt 15 cm ajankohdan keskikorkeuden yläpuolella. Ennusteen mukaan Puulan vedenpinta on kääntymässä laskuun. Puulaa säännöstelevän Kissakosken alapuoliset järvet ovat juoksutusten myötä tavanomaista ylempänä: Vahvajärvi 50 cm ja Lahnavesi 25 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella.

Ylempänä vesistössä Kyyveden vedenkorkeus on tällä hetkellä 20 cm ajankohdan keskikorkeuden yläpuolella. Latvajärvistä Mikkelin ja Pieksämäen rajalla sijaitseva Iso-Naakkima (10 cm) ja Kangasniemen Synsiö (5 cm) ovat ajankohtaan nähden hieman ylempänä. Mäntyharjun Pyhä-Kallaveden vedenpinta on 20 cm ja Vuohijärvi 25 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Näiden järvien pinnat ovat nyt laskussa.

Pohjavedenpinnat korkealla

Runsaat sateet ovat nostaneet myös pohjavesien pintoja. Pohjavesimuodostumien pinnankorkeus on ajankohdan keskitasoa korkeammalla. Pohjaveden pinnat ovat kääntymässä kesälle tyypilliseen laskusuuntaan.

Pintavedet ovat jo lämmenneet

Säiden lämpeneminen on kohottanut vesistöjen pintaveden lämpötiloja. Havaintoasemilla järvien pintalämpötilat ovat tällä hetkellä ajankohtaan nähden keskimääräistä lämpimämmät. Mikkelin Haukivuorella Kyyvedellä pintaveden lämpötila oli 7.6. aamulla 18,5 astetta ja vastaavasti Savonlinnan Oravissa Haukivedellä 16,0 astetta. Lämpötilat ovat noin 3 astetta lämpimämpiä kuin keskimäärin järvien havaintohistoriassa aiemmin tähän aikaan.