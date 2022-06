Satellittipaikannusteknologiaa kehittävä piilaaksolähtöinen oneNav avaa ensimmäisen Euroopan toimipisteensä Tampereelle

Kalifornian Piilaaksosta lähtöisin oleva teknologiayhtiö avaa tytäryhtiön, oneNav Finland Oy:n Tampereelle. Yritys kehittää seuraavan sukupolven paikannusvastaanottimia (Global Navigation Satellite Systema, GNSS) älypuhelimiin, puettaviin laitteisiin sekä seurantaan ja lisättyyn todellisuuteen liittyviin laitteisiin. oneNav pureL5™ GNSS -järjestelmä perustuu uuteen signalointijärjestelmään, jonka ansiosta samalla ratkaisulla pystytään hyödyntämää useita satelliittijärjestelmiä, kuten Galileo, GPS ja BeiDou.

oneNavin hyödyntämä uusi tekniikka parantaa kattavuutta ja luotettavuutta, ja mahdollistaa useiden eri satelliittipaikannusjärjestelmien hyödyntämisen samalla laitteistoilla. oneNav -järjestelmä hyödyntää koneoppimista ja tekoälyä.

Tampereen toimipisteen avaamisen myötä oneNav pyrkii lisäämään suunnittelutiiminsä osaamista. Tiimiä johtaa yrityksen paikkatietotekniikan johtaja, tohtori Florean Curticapean, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus GNSS:stä ja mobiiliteknologiasta.

– Tampereella on pitkä teknologinen historia ja osaamista, joka auttaa meitä kasvattamaan asiantuntijatiimiämme Suomessa”, kertoo Steve Poizner, joka on yksi oneNavin perustajista ja yrityksen toimitusjohtaja.

– Meillä on ilo toivottaa oneNav-tiimi tervetulleeksi Tampereelle, sanoo Business Tampereen asiakkuusvastaava Oliver Hussey. Osaaminen on avainasemassa tällaisten investointien houkuttelemisessa, mutta sitä ei synny yhdessä yössä tai sattumalta. Yritykset hyötyvät Tampereen yliopiston vuosia kestäneestä tutkimus- ja koulutustyöstä, erityisesti sähkötekniikan yksikön erityisaloilla. Tampereella järjestetään myös ICL-GNSS-konferenssi, joka kokoaa yhteen kansainvälistä osallistujakuntaa langattomien ja satelliittipohjaisten paikannustekniikoidentutkimuksen parista. Teknologian avulla saadaan luotettavaa ja tarkkaa sijaintitietoa, hän jatkaa.

oneNav yrityksenä

oneNav tarjoaa korkealaatuista paikannusta paikkaperusteisille mobiilipalveluille. oneNav-tiimiin kuuluu johtavia GNSS-asiantuntijoita yrityksistä kuten Qualcomm, Apple, Intel, SnapTrack, SiRF, Trimble ja eRide, joilla on vuosikymmenten kokemus GNSS:stä ja mobiiliteollisuudesta. Tiimillä on asiantuntemusta GNSS-arkkitehtuurista, monitievaimennuksesta, signaalinkäsittelystä, ASIC-suunnittelusta sekä tekoälystä/koneoppimisesta, ja yhteenlaskettuna sen jäsenet ovat hakeneet yli 300 GNSS:ään liittyvää patenttia. Yrityksen sijoittajiin kuuluvat muun muassa Google Ventures, Norwest Venture Partners ja GSR Ventures. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.onenav.ai.

Lisätiedot:

oneNav: Florean Curticapean,Tampere site lead

Florean@onenav.ai

puh. +358 50 3094414

Business Tampere: Oliver Hussey, asiakkuusvastaava, teknologia, oliver.hussey@businesstampere.com

puh. +358 40 679 4142