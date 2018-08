SATL ry:n tekemän selvityksen mukaan autoalan sähköinen oppimisympäristö koetaan tarpeelliseksi

MEDIATIEDOTE 9.8.2018. Tilannekatsaus ESR-rahoitteisen autoalan osaamisenkehittämisen uuden toimintamallin ja verkko-osaamiskeskuksen toteutuksen esiselvityksestä.

SATL:n autoalan ammattilaisille tekemän esiselvitykseen liittyvän kyselyn tulokset on analysoitu ja niistä on tehty kaksi eri selvitystä ja toimenpide-ehdotus.

Selvitys 1: Työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden ja yritysten pätevyyksien ylläpitämisen haasteet erityisesti Lapissa

Selvitys 2: Työn ohessa tapahtuvan täydennys, jako- ja erikoistumiskoulutuksen haasteet erityisesti Lapissa

Näissä selvityksissä näkökulmat ovat erilaiset, vaikka asia on perusteiltaan hyvin samanlainen. Ensimmäisessä selvitys asiaa tarkastellaan työntekijöiden kannalta, kun taas toisessa koulutusten toteuttamismenetelmien kannalta.

Tuloksina näistä saatiin mm. se, että tarvetta autoalan lisäkoulutukselle on paljon. Autotekniikan nopean kehityksen seuraaminen varsinkin merkkiorganisaatioiden ulkopuolella on todellinen haaste. Lisänä tulevat vielä uudet energiamuodot, kuten kaasu ja sähkö.

Vastaajien mielestä tarvittavassa koulutuksessa tärkeintä on autotekniikka ja sähköautotekniikka. Talous- ja IT-koulutuksen tarvetta ei pidetty kovin tärkeänä, mutta esimies- ja asiakaspalvelukoulutukselle on selkeästi myös tarvetta.

Lapissa erityisesti pidettiin ongelmina perinteisen toisella paikkakunnalla tapahtuvan koulutuksen matkustus- ja majoituskustannuksia, sekä ajan käyttöä. Harvaan asutuilla alueilla ja pienissä yrityksissä tilanne vielä korostuu.

Verkkokoulutusta pidettiin hyvänä vaihtoehtona. Kokemukset verkkokoulutuksesta ovat kuitenkin vielä aika vähäisiä. Ongelmana on oikeanlaisen verkkokoulutuksen löytyminen. Tarjonta on hajautunutta ja heikosti tunnettua. Suomenkielistä verkkokoulutusta on tällä hetkellä vielä vähän tarjolla. Osalla autoalan ammattilaisista koulutuskieli on kynnyskysymys.

Toimenpide-ehdotus: Sukupuolten tasa-arvon edistäminen autoalalla.

Tasa-arvoasioissa autoalalla on vielä kehitettävää. Kyselyssä nähtiin naisten määrän lisäämisen olevan eduksi alalle, esim. huoltoneuvojan roolissa. Töitä on kuitenkin tehtävä paljon, että miesvaltaiselle alalle saataisiin lisää naisia. Monesti jako miesten ja naisten töihin on asennekysymys, joka opitaan jo kotona. Työympäristössä tärkeää on myös esimiesten suhtautuminen. Vastaajien mukaan käytännössä lähes kaikki autoalan tehtävät sopivat kummallekin sukupuolelle. Käsitykset autoalasta ja korjaamotyön raskaudesta ja likaisuudesta ovat vanhentuneita. Autokorjaamoiden työympäristön imagon muokkaamiselle on siis tarvetta.

Selvitykset ja toimenpide-ehdotus ovat ladattavissa osoitteesta:

http://www.satl.fi/ajankohtaista/nayta/456