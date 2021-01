Satoja kesätyöpaikkoja haussa helmikuussa

Vaasan kaupungin kesätyöhaku käynnistyy 1.2. ja kestää 28.2. saakka. Tänä vuonna haettavana on noin 43 mielenkiintoista työtehtävää ja yhteensä 430 kesätyöpaikkaa, lisäksi hoitajille on oma hakunsa. Kaupunki työllistää kesällä myös urheilijalupauksia, nuoria yrittäjiä sekä jakaa Kesäduuniseteleitä.

Vaasan kaupungilla on nuorten kesätöihin viisi erillistä hakua: 14–15-vuotiaille, 16–17-vuotiaille ja 18–24-vuotiaille, lisäksi korkeakouluopiskelijoille sekä vammais- ja erityisnuorille on oma hakunsa. Tavoitteena erillisillä hauilla on löytää mahdollisimman monelle nuorelle sopiva kesätyöpaikka.

- Monissa kunnissa kesätyöpaikkoja on vähemmän kuin aiemmin, joten on hienoa, että poikkeusajasta huolimatta voimme Vaasassa tarjota kesätyöpaikkoja sadoille nuorille, kertoo työvoimasuunnittelija Anna Vesterback.

Tänä vuonna kesätöihin haetaan muun muassa liikuntakavereita, digitutoreita, kesäkirjastokaveria ja kesäsomettajia. Suurimpia työllistäjiä ovat sosiaali- ja terveystoimi, päiväkodit, viheralueyksikkö, kirjastot ja museot.

- Digitaidot hallitsevia nuoria palkataan nyt mielellään, mistä kertoo esimerkiksi se, että kesätyöpaikkoja somettajille on tarjolla aiempaa enemmän, Vesterback sanoo.

Vuoden 2021 kesätyöpaikat ovat haettavissa 1.2.–28.2.2021 välisenä aikana osoitteessa www.kuntarekry.fi. Päätökset kesätyöntekijöistä tehdään 31.3. mennessä. Myös kesätyöpaikkaa ilman jääneille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse 15.4. mennessä.

Hoitajille oma haku 30.4. saakka

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on tarjolla monipuolisia kesätöitä lähihoitajille, sairaanhoitajille, sosionomeille, terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille sekä alan opiskelijoille. Hoitajien kesätyöhaku on jo käynnistynyt ja kestää 30.4.2021 saakka. Hakeminen tapahtuu Kuntarekry-sivuilla osoitteessa www.kuntarekry.fi.

- Osaajille on suuri kysyntä, minkä vuoksi meillä on oma haku hoitoalan kesätöihin. Haastattelemme ja teemme valintoja jo hakuajan aikana, muistuttaa Anne Lindell kaupungin rekrytointipalveluista.

Tukea urheilijalupauksille ja nuorille yrittäjille

Vaasa jatkaa myös nuorten vaasalaisurheilijoiden työllistämistä stipendeillä, jotka mahdollistavat harjoittelun ja kilpailemisen kesän aikana. Työllistämisstipendit myönnetään valmentajien Vaasanseudun Urheiluakatemialle lähettämien ehdotusten perusteella.

- Lisäksi vaasalaisille 15-20-vuotiaille nuorille järjestetään yhteistyössä Vaasan 4H-yhdistyksen kanssa mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä 200 euron suuruisella Kesätyö 4H-yrittäjänä –tuella, kertoo työllistämisvastaava Helena Nurmikoski.

Yrityksille tarjolla Kesäduuniseteleitä

Nuorella on yhdessä yrityksen tai yhdistyksen kanssa mahdollisuus hakea Kesäduuniseteliä. Kesäduuniseteli on Vaasan kaupungin myöntämä rahallinen tuki yksityiselle yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää 15–29-vuotiaan nuoren. Seteliä voi hakea 1.4. - 31.5.2021 Vaasan kaupungin sähköisessä asioinnissa https://asiointi.vaasa.fi/. 70 ensimmäistä yritystä tai yhdistystä saa Kesäduunisetelin.

Tietoa Vaasan kaupungin kesätöistä ja Kesäduunisetelistä: www.vaasa.fi/kesätyö