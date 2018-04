Satovahinkovakuutukset vapautuvat verosta

Kutsu medialle: Miksi vakuutuslääkäreistä kohistaan taas? 4.4.2018 09:41 | Kutsu

Keskustelu vakuutuslääkäreistä on vauhdissa, uusi kansalaisaloite aiheesta on etenemässä eduskuntaan. Vakuutuslääkäreiden rooli hakemusprosesseissa on jatkuvan kiistelyn kohteena ja luottamus heitä kohtaan on koetuksella.