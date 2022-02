Satu Koskinen YTK:n uudeksi tietohallintojohtajaksi

Yleinen työttömyyskassa YTK:n hallitus on valinnut YTK:n uudeksi tietohallintojohtajaksi Satu Koskisen. Hän aloittaa tehtävässään 14.3.2022.

Satu Koskinen on kokenut kehitys- ja muutosjohtaja, jolla on pitkä kokemus tietohallintojohtajan tehtävistä, kansainvälisistä projekteista ja sähköisen asioinnin kehittämisestä.

YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen iloitsee rekrytoinnista.

”Olen todella ilahtunut, että saamme Satu Koskisen vahvistamaan YTK:n ICT-palveluita ja kehittämistyötä. Sadun kokemus eläkevakuutusjärjestelmistä ja mittavien ICT-hankkeiden vetämisestä auttaa meitä tuottamaan entistä parempia palveluita jäsenillemme sekä parempaa työntekijäkokemusta kaikille meille YTKlaisille.”

Tällä hetkellä Satu Koskinen työskentelee tietohallintojohtajana työeläkevakuutusyhtiöiden yhteisiä palveluja hoitavassa Arek Oy:ssa, jonka palvelujen toimivuus on kriittistä koko työeläkealan kannalta. Satu Koskinen toimii myös Tivia ry:n hallituksessa ja järjestön vaikuttamistoimikunnan puheenjohtajana.

Työttömän saatava ensiluokkaista palvelua





Satu Koskinen pitää Yleinen työttömyyskassa YTK:n työtä asiakaslähtöisen ja vaivattoman ansioturvan puolesta yhteiskunnallisesti erittäin tärkeänä.

”Työelämässä on käynnissä kiihtyvä murros. Epävarmuus ja monimuotoisuus lisääntyvät, ja työn merkityksellisyyden tarve kasvaa. Myös luotettavan ja sujuvan ansioturvan kysyntä on nousussa. Työttömäksi jäävän on saatava palvelua mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja ihmislähtöisesti. Tämän käyttäjäkokemuksen puolesta voidaan tehdä tietojärjestelmien avulla todella paljon”, Satu Koskinen sanoo.

Satu Koskisella on sekä tekninen että kaupallinen koulutus. Hän on myös ylpeä koodaustaustastaan. ”Vaikka nykypäivänä johtajalla ei tarvitsekaan olla asiantuntijataustaa, siitä on ollut monessa asiassa hyötyä.”

”Minulle on tärkeää kokea tekemäni työn merkitykselliseksi. Kun saan yhdistää merkityksellisyyden ja liiketoimintalähtöisen ja laadukkaan IT:n, ollaan innostuksen ytimessä! Odotan kovasti pääseväni mukaan YTK:n joukkueeseen, merkitykselliseen työhön, jota tehdään täydestä sydämestä”, Satu Koskinen summaa.