Satu Leiskon Ihmistenhaltija aloittaa uuden nuorten aikuisten romaanisarjan

Selkokirja avaa lukuharrastuksen ovet monenlaisille lukijoille 9.8.2023 09:15:00 EEST | Blogi

Tuija Takala on Suomen merkittävimpiä selkokirjailijoita. Takalan kutsumuksena on kirjoittaa saavutettavia teoksia, jotka helpottavat kirjallisuudesta nauttimista. "Ensisijaisesti (selkokirjan) lukija on sellainen, jolla on jostain syystä kielellisiä vaikeuksia. Se ei sulje pois sitä, etteivätkö selkokirjat sopisi monenlaisille lukijoille. Ryöpsähtelevä kuvailu, kryptiset ilmaisut, rakennekokeilut tai kielelliset irrottelut eivät ole kaikkien maun mukaan muutenkaan. Silloin selkokirjat ovat hyvä vaihtoehto lukuhalukkaille. Ne ovat myös vaihtoehto lukuhaluttomille: helppo kieli saa sisällön välittymään", kertoo Takala Kustantamon kuulumisia -blogissa. Takalan selkorunoteos Alusta loppuun (Avain) on juuri ilmestynyt.