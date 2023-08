Satu Näsärö PKO:n matkailukaupan toimialajohtajaksi

PKO:n matkailu- ja ravitsemiskaupassa työskentelee 500 alan ammattilaista. Toimialajohtajana Näsärö vastaa PKO:n 38 ravintolan, 5 hotellin, Kolin hiihtokeskuksen, 3 kylpylän, Osuuskaupparockin sekä MaRan myyntiorganisaation toiminnasta.

– MaRa-toimialamme on kansainvälistymispolkunsa alkutaipaleella. Erittäin monipuolisen matkailualan kokemuksensa ansiosta Sadulla on hyvät edellytykset luotsata toiminta entistäkin kiivaampaan kannattavan kasvun nousukiitoon. Matkailu- ja ravitsemiskaupassa asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen on muutoksessa. Paras tapa kehittää toimintaa on kuunnella asiakkaita ja henkilöstöä, mihin Sadulla on erinomaiset eväät. Satu siirtyy PKO:lle S-ryhmän sisäisellä siirrolla syksyn aikana, ja tarkka aloituspäivämäärä täsmentyy myöhemmin, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

Näsäröllä on erittäin monipuolinen matkailualan työkokemus 1980-luvun lopulta lähtien. Hän työskennellyt niin Helsingissä, Rovaniemellä kuin Levilläkin useissa eri tehtävissä päällikkönä, hotellinjohtajana, matkailupalveluyrittäjänä ja aluejohtajana. Hän on työskennellyt mm. City Hotelli Oy:n, Arctic Light Hotel Oy:n, Osuuskauppa Arinan sekä Sokotel Oy:n palveluksessa. PKO:lle Näsärö siirtyy Sokotel Oy:stä, jossa hän on toiminut viimeisimpänä Helsingissä sijaitsevien Solo Sokos Hotel Tornin ja Original Sokos Hotel Vaakunan hotellinjohtajana.

– Kiitän luottamuksesta ja olen todella iloinen päästessäni luotsaamaan ja kehittämään PKO:n MaRa-toimialaa. Pohjois-Karjala on alueena minulle uusi, mutta ihastusta ovat jo nyt herättäneet modernit kulttuurielämykset, pohjoiskarjalaiset perinteet, jylhän kaunis luonto sekä meidän tarjoamat laadukkaat hotelli-, ravintola- ja hyvinvointipalvelut. Nykykarjalaista luksusta parhaimmillaan!, Satu Näsärö toteaa.

PKO:n johtoryhmän muodostavat jatkossa toimitusjohtaja Juha Kivelä, vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härkönen, matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Satu Näsärö, kehitysjohtaja Saija Viiliäinen, talousjohtaja Antti Pölönen, henkilöstöjohtaja Mika-Jussi Mononen sekä viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petri Vähä.



Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Kivelälle.

Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on toteuttaa hallituksen tekemät päätökset. Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan apuna PKO:n toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallituksessa käsiteltäviä asioita.