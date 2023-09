Satumaisia luentoja Vapriikissa

Vapriikki mukana Manse Pride -viikossa 12.6.2023 13:15:43 EEST | Tiedote

Keskiviikosta perjantaihin Vapriikissa on satumaista Pride-tunnelmaa! Teemaopastuksilla Olipa kerran -näyttelyyn kuullaan tarinoita ei niin tunnetuista saduista. Kaikki ovat lukeneet, kuinka prinsessa sai prinssinsä, mutta joskus myös prinsessan. Torstaina Postimuseon Suurten queer-uutisten illassa kuullaan sateenkaarevien verkkoyhteisöjen muodostumisesta 1980—90-luvuilla. Perjantaina Pelimuseossa pelataan Pride-teemaan sopivia pelejä, kuten Dream Daddy, Tell Me Why, Night in the Woods ja Gay Cats Go to the Weird Weird Woods. Lisäksi tuunaataan T-paitoja.