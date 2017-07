Saukonpaadenpuiston rakentaminen alkaa

4.7.2017 11:37 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunki käynnistää Länsisatamassa sijaitsevan Saukonpaadenpuiston rakennustyöt elokuun aikana.

Saukonpaadenpuisto on Saukonpaaden alueen keskeisin puisto. Se on suunniteltu aikaa kestäväksi ja korkeatasoiseksi kaupunginosapuistoksi. Saukonpaadenpuiston suunnittelun tavoitteena on ollut muodostaa viihtyisä vapaa-ajan virkistysalue tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön ja luoda käyttäjille miellyttävä lähipuisto, joka koetaan turvallisena ja houkuttelevana.

Puistoon rakennetaan asukkaille monipuolisia toimintoja, kuten grillipaikkoja sekä pienimuotoista leikki- ja oleskelutilaa. Kasvillisuus koostuu nurmen lisäksi puista, heinäistutuksista sekä pensaista.

Alkava rakennusvaihe ajoittuu vuosille 2017–2018. Tämän jälkeen puiston rakentamista jatketaan alueittain. Rakennusvaiheiden etenemisestä tiedotetaan erikseen.

Urakoitsijana alueella toimii Stara.