Sauli Hämäläinen Merimieseläkekassan sijoitusjohtajaksi 1.1.2022

Jaa

Merimieseläkekassan hallitus on tänään 27.8.2021 nimittänyt Sauli Hämäläisen sijoitusjohtajaksi 1.1.2022 alkaen.

Sauli Hämäläinen on nimitetty 1.1.2022 alkaen sijoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan Merimieseläkekassan sijoitustoiminta ja sijoitustoiminnan vastuullisuus.

Saulilla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus sijoittamisesta ja esihenkilötyöstä. Saulin erityisvahvuus on listatuissa osakkeissa, joiden rooli sijoitustuotoissa on hyvin keskeinen. Sauli onkin vuoden 2021 aikana osallistunut toimeksiantosopimuksella Merimieseläkekassan osakesalkun kehittämiseen painopisteinä kotimaiset suorat osakesijoitukset ja koko osakesalkun vastuullisuus.

- Minulla on ollut ilo työskennellä Saulin kanssa pariinkin kertaan historiassa, ja olen vakuuttunut, että Saulin tulo mahdollistaa entistä paremman tuottokehityksen ja vastuullisuusstrategiamme kehittämisen, toteaa toimitusjohtaja Jari Puhakka.