Sauna2 tilaussaunaketju laajenee - uudet toimipisteet Helsingin Lauttasaareen ja Vantaan Tikkurilaan

13.7.2017 08:41 | Sauna2 tilaussaunat Oy

Sauna2 tilaussaunaketju kasvaa kahdella uudella toimipisteellä. Uudet edustustilat ja tilaussaunat tulevat Helsingin Lauttasaareen ja Vantaan Tikkurilaan syksyllä 2017. Sauna2 tilaussaunaketjuun kuuluu yhteensä 14 erilaista vuokrattavaa juhla- ja edustustilaa mukaan lukien Astoria-sali sekä Astoria-kabinetti Helsingin keskustassa.

Kauan toivottu ja odotettu Sauna2 Tikkurila tulossa vihdoinkin syyskuussa 2017. Uusi ja tyylikäs Sauna2 Tikkurila tilaussauna ja edustustilat koostuvat saunatiloista, keittiötiloista ja isosta loungesta, jossa järjestät tilaisuutesi helposti ja vaivattomasti. Sauna2 Tikkurila tilaussauna muuntuu kokoustilasta viihtyisäksi illanviettopaikaksi, jossa järjestät onnistuneen tapahtuman. Isossa saunassa mahtuu löylyihin isompikin seurue yhtä aikaa. Keskeinen sijainti on vaivaton suunnasta kuin suunnasta tulijalle.

Sauna2 Lauttasaari on merellisessä ympäristössä sijaitseva tilaussauna, jossa on tilava lounge, mukavan kokoinen sauna, ja mikä parasta kattoterassi. Sauna2 Lauttasaari tilaussauna ja edustustila sopii hyvin erilaisten juhlien, saunailtojen, vastaanottojen ja kokousten pitämiseen. Saunaosaston yhteydessä on rentouttava poreamme. Hyvien liikenneyhteyksien lisäksi pysäköintitilaa löytyy lähikaduilta runsaasti.

Sauna2 edustustiloissa vietät parhaimmat juhlat, synttärit, saunaillat tai järjestät yrityksen kokoukset ja koulutuspäivät vaivattomasti.

Sauna2 -ketjulla on tarjolla useita edustustiloja Helsingin seudulla. Huimia kattohuoneistoja, mahtavia terasseja, kaksi upeaa Villaa meren rannalla, unohtamatta poreammeella tai uima-altaalla varustettuja tilaussaunoja huippusijainneilla.

Nykyaikaisesti sisustetut edustustilat sisältävät kaiken; astiastot, äänentoiston, televisiot, WiFIn, pyyhkeet ja jopa siivouksen. Tilojen koko vaihtelee 100 m2:stä jopa 630 m2:iin.

Haluatko järjestää helpon ja takuulla onnistuneen tilaisuuden?



Sauna2 cateringin kautta saat herkulliset tarjoilut kaikkiin tilaisuuksiin. Sauna2 juhlatiloihin on mahdollista tuoda omat juomat sekä ruokatarjoilut.

Onlinevaraamo ja nopea asiakaspalvelu



Sauna2 tilaussaunaketju on panostanut asiakas- ja verkkopalveluihin. Tiloihin pystyy tutustumaan uudenlaisen 3D-virtuaaliesittelyn avulla. Luonnollisesti tiloista on laadukkaat kuvagalleriat sekä videoesittelyt SAUNA2.FI verkkosivulla.

Sauna2 asiakaspalvelu palvelee puhelimitse sekä joustavasti onlinechatin avulla ja varauksen voi tehdä helposti Sauna2 onlinevaraamon kautta.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Sauna2 tilaussaunat Oy:lle Avainlipun käyttöoikeuden. Avainlippu kertoo siitä, että palvelu on tuotettu Suomessa.



Haluamme olla kehittämässä toimialamme ja teemme yhteistyötä muun muassa seuraavien yhteisöjen ja yhtiöiden kanssa; Sauna from Finlandin, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry,Sauna2 tilaussaunat kierrättää tyhjät juomapakkaukset vastuullisesti PALPA avulla.

Sauna2 tilaussaunat Oy perustettu vuonna 2013. Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille viihtyisiä ja toimivia tilaussaunoja sekä edustustiloja. Sauna2 tilaussaunat Oy liikevaihto vuonna 2016 n. 1,6 MEUR. Lisätietoja toiminnasta ja tiloista http://www.sauna2.fi



Sauna2 -tilaussaunat sijaitsevat:

TULOSSA: Sauna2 Tikkurila, Peltolantie 1, 02100 Vantaa.

TULOSSA: Sauna2 Lauttasaari, Melkonkatu 28, 00210 Helsinki.

Sauna2 City Helsinki, Kalevankatu 9, 00100 Helsinki.

Sauna2 KamppiLeppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki.

Sauna2 Malmi, Kirkonkyläntie 37, 00700 Helsinki.

Sauna2 Ruoholahti, Porkkalankatu 20, 00180 Helsinki.

Sauna2 Roba, Iso Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki.

Sauna2 Siltasaari, Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki.

Sauna2 Punavuori, Ratakatu 9, 00150 Helsinki.

Sauna2 Tapiola, Länsituulentie 1A, 4. kerros, 02100 Espoo

Sauna2 Villa Sarfvik, Sarfvikinpolku 9, 02450 Kirkkonummi.

Sauna2 Villa, Kuunaripolku 6, 00850 Helsinki.

Astoria-sali, Iso Roobertinkatu 14, 00120 Helsinki