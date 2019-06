Saunaravintola Kuuman ensimmäinen uintikesä käynnistynyt

Aurinkoinen alkukesä on tuonut uimarit Laukontorille. Vilvoittava pulahdus Ratinan suvantoon on tänä kesänä mahdollinen, kun Saunaravintola Kuuman pulahduspaikka saatiin käyttöön myöhään viime syksynä. Kevään mittaan alueella on tehty kehitystöitä, mm. saunojen portaita, valaistusta ja turvallisuutta on parannettu.

Pulahdusten välillä voi kuivatella rennolla oleskelualueella ja nauttia perinteisestä suomalaisesta kesäpäivästä herkkuineen ja virvokkeineen urbaanissa ympäristössä.

Viime kesänä moni odotti mahdollisuutta kastautua Ratinan suvantoon, mutta valmistajan toimitusvaikeuksien vuoksi pulahduslaituria ei lämpimien kelien aikana saatu käyttöön. Nyt se tarjoaa mahdollisuuden vilvoittautua Ratinan suvannon raikkaassa vedessä. Uima- ja saunahetken voi yhdistää torikäyntiin ja toki altaalle voi tulla oleilemaan ihan varta vastenkin vaikka drinkeille. Veden laatu tutkitaan kuukausittain ja veden virtauksen ansiosta se on todettu lähes juomakelpoisen puhtaaksi. - Meidän ei ole tarvinnut huolestua noroista, sinilevästä tai muista uimarantojen kesäisistä harmituksista, Kuuman käytännön toiminnasta vastaava toimitusjohtaja Pasi Rautanen Lumo Laukontori Oy:stä iloitsee. – Vesi altaassamme vaihtuu ja pysyy raikkaana koko ajan. Suvannon syvyys on altaan kohdalla noin kolme metriä. Allas on rajattu suvannosta lasikaiteella varustetulla pulahduslaiturilla, joten kastautujien ei tarvitse pelätä joutumista virran viemiksi. Pulahdusten välillä voi kuivatella rennolla oleskelualueella ja nauttia perinteisestä suomalaisesta kesäpäivästä herkkuineen ja virvokkeineen urbaanissa ympäristössä. Alueelle voi saapua myös veneellä, sillä laiturilla on tarkoitusta varten pysähdyspaikka. Nautinnolliset löylyt kahdessa saunassa Saunaravintola Kuuma lisää Suomen saunapääkaupungin valikoimaa kahdella nautinnollisella löylyhuoneella. Saunoista toinen on moderni versio savusaunasta, toinen perinteinen puulämmitteinen sauna. Molemmat saunat ovat sekasaunoja, joten koko seurue voi saunoa kätevästi yhdessä. Kuumassa tapahtuu myös Ylen saunapäivänä 27.7.2019. Saunaravintola Kuuma toimii myös merkittävän sauna-alan tapahtuman, World Sauna Forumin tapahtumapaikkana 3.– 4.10.2019.

