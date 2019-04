Save Pond Hockey ja HSY:n Ilmastoinfo esittävät: The Feel Good Challenge

HSY:n Ilmastoinfo opastaa ja kannustaa kaupunkilaisia ilmastoystävälliseen elämään ja taloyhtiöitä sekä pk-yrityksiä ilmastoystävällisiin ratkaisuihin. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia, ruoka, liikkuminen ja kuluttaminen ovat neljä pääteemaamme.

Save Pond Hockey ry on yhdistys, jonka tavoitteena on pelastaa pipolätkä. "If winters disappear, hockey will disappear. Don’t sit on the bench."