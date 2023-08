SAVE THE DATE: Turun Kirjamessujen ohjelma julkaistaan 29.8. – luvassa painavaa yhteiskunnallista dialogia sekä yhteistyötä kirjasomen kanssa

Suomen vanhin kirjallisuuden messutapahtuma juhlistaa lukemista kovatasoisella ohjelmalla ja väkevillä yhteiskunnallisilla keskusteluilla. Kysymme muun muassa, millaisilla sanoilla maailmaan vaikutetaan ja politiikasta puhutaan. Mitä tekoäly oppii meiltä? Entä onko taiteella itseisarvo?

”Kirjamessuilla sanoitetaan tätä päivää. Siinä missä yksi keskustelu käsittelee kiertotaloutta, seuraava vie bestsellerin pauloihin”, sanoo kirjailija ja ohjelmajohtaja Vilja-Tuulia Huotarinen.

”Kirjallisuudessa on kysymys arvoista ja ajattelemisesta, niin kuin myös tyylistä ja hauskanpidosta, ja messuilla on lupa nauraa ja itkeä yhtä aikaa. Maailma on kummallinen paikka, mutta ilman keskusteluja on ihmisten välistä kulttuuria vaikea edes kuvitella.”

Teemana tanssi

Messujen teemana on tänä vuonna tanssi. Tanssi rytmittyy messuohjelmaan niin tanssiesityksinä kuin keskustelun aiheenakin. Avajaisissa esiintyy upean uran tehnyt tanssija Minna Tervamäki, ja messulavoille nousee esimerkiksi monta Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tähteä. Mukana on myös useita paikallisia tanssiryhmiä. Turkulainen Tanssiteatteri Eri tuo messuille Elementit-nimisen esityksen.

”Teos on saanut innoituksensa Luonnotar-kirjasta, joka julkaistiin vuoden alussa ja joka on esillä messuilla Tanssiteatteri Erin osastolla. Kirjassa yhdistyvät luontovalokuvaus ja ihmisvartalon koreografinen sommittelu luontokohteisiin. Sisareni Pirjo Lindfors ja minä loimme tämän kokonaisuuden kymmenen vuoden projektina. Elementit sukeltaa tuohon maailmaan ja kuvaa suggestiivisella otteella tanssija Nea Vuorisen liukumista metsän sylistä veden läpi aina tunturin huipulla kohdattuun auringonlaskuun”, kertoo Erin taiteellinen johtaja, tanssija-koreografi Tiina Lindfors.

Riemukasta yhteistyötä kirjasomen kanssa

Kirjasome tulee olemaan entistä näkyvämmin esillä Turun Kirjamessuilla. Kirjallisuudesta ja lukemisesta käydään vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa, ja esimerkiksi kirjagramista eli Instagramin kirjallisuusyhteisöstä on tullut yhä tärkeämpi kirjallisuuskentän toimija. Kirjasome tuottaa Turun Kirjamessuille tänä vuonna kolme ohjelmanumeroa.

"Ohjelmassa tulee näkymään kirjasomessa usein esillä olevat ja monille tärkeät teemat: vuorovaikutus kirjailijoiden kanssa, kirjojen moninaisuus ja uutuuskirjojen ohella myös vanhempi kirjallisuus", kertoo Mari Leminen, joka ylläpitää 1001 kirjaa ja yksi pieni elämä -blogia sekä @1001kirjaa-kirjagramtiliä.

Turun Kirjamessut järjestetään 29.9.–1.10.2023 Turun Messukeskuksessa. Kirjamessujen kanssa samaan aikaan järjestetään myös Turun Ruoka- ja Viinimessut.

