Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luola palvelee alueen oppilaitoksia monipuolisesti

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan rakentaminen etenee hyvää tahtia – työmaalla on alkanut sisävalmistusvaihe ja pääsisäänkäyntirakennuksen rakentaminen Luolan ulkopuolelle. Sisävalmistusvaiheeseen kuuluvat muun muassa vaativat ja laajat tekniikka-asennukset, joita vaaditaan esimerkiksi kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämiseen.

Luolaan rekrytoidaan parhaillaan kahvila-, ravintola- ja asiakaspalveluyrittäjää, joka kehittää yhteistyössä kaupungin kanssa asiakkaille laadukkaita palveluita. Kahvila-ravintola-liiketoiminnan lisäksi yrittäjä hoitaa Luolan asiakaspalvelun, joka koostuu Luolan käyttäjien opastuksesta, neuvonnasta ja asiakasmaksujen perimisestä.

Perinteisiä harjannostajaisia Luolassa päästään viettämään perjantaina 8.9.2023 Luolan runkorakenteiden valmistumisen kunniaksi. Luolan 2. vaiheen eli sisäosien rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti Oy.

Yhteistyöllä rakennetaan kaikille mieluinen Luola

Kuopion kaupunki ja Savilahden alueen oppilaitokset eli Savon ammattiopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto ovat toimineet yhteistyössä tässä monivaiheisessa hankkeessa, joka on pitänyt sisällään kustannusten ja suunnitelmien uudelleenarviointia pitkin matkaa. Oppilaitosten lisäksi myös urheiluseuroja on kuultu hankkeen edetessä jatkuvasti, ja tiloja on muokattu ja mitoitettu käyttäjien tarpeiden mukaan.

”Lähtökohtanamme on ollut, että Luolaa rakennetaan käyttäjiä varten ja heidän tarpeisiinsa”, kertoo Kuopion kaupungin liikuntapalvelusuunnittelija Ilja Venäläinen.

SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan suunnittelija Tiitta Paajanen iloitsee myös rakennushankkeen aikaisesta yhteistyöstä. Luolasta halutaan opiskelijoille mieluisa paikka, mikä näkyy vaikkapa kulkuyhteyksissä ja aukioloajoissa.

”Mielipiteitämme on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi tilojen ja liikuntavälineistön osalta.”

Luola luo vetovoimaa koko kaupungille

Luola muodostaa valmistuessaan monipuolisen kohtaamispaikan ja toimii kokoavana voimana kehittyvälle Savilahden alueelle. Liikuntakäytön lisäksi se luo turvaa tarjoamalla väestönsuojan lähes 7 000 ihmiselle. Toki liikunta- ja tapahtumakeskus tuo myös eloa alueelle erilaisten palveluiden ja tapahtumien muodossa. Luolassa nähdään tulevaisuudessa konsertteja, seminaareja, turnauksia ja kansainvälisiäkin otteluita eri lajeissa.

”Luola kokoaa yhteen niin alueen toimijat kuin kotimaiset ja ulkomaiset kävijätkin. Sen tarjoamat hyvinvointipalvelut ja tapahtumat toimivat vetovoimatekijänä koko kaupungille”, iloitsee Venäläinen.

”Meille Luola on tärkeä osa vetovoimaista ja monipuolista Savilahden kampustamme. Se tarjoaa terveelliset ja hyvät tilat liikkua sekä vastaa myös isoja tiloja vaativiin käyttötarpeisiimme. Luolassa on myös tarvitsemamme väestönsuojelutilat”, sanoo Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

Helveen mukaan uuden hallitusohjelman tavoitteena on lisätä liikuntaa toisella asteella ja muutoinkin kannustaa nuoria liikkumaan.

”Käyttötarpeiden voi tulevaisuudessa odottaa kasvavan. Samoin henkilökunnan liikuntatilana Luola on tärkeä mahdollisuuksien lisääjä.”

Tavoitteena on, että 300 000–350 000 kävijää pääsee nauttimaan Luolan palveluista vuosittain. Liikunta- ja tapahtumakeskus avataan yleisölle ja liikkujille loppukesästä 2024.