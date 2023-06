Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan sisätilat muotoutumassa lopulliseen muotoonsa – massiiviset alapohja- ja betonirunkotyöt valmistuneet

Luola on jättimäinen: 150 metriä pitkä, 50 metriä leveä ja parhaimmillaan jopa 18 metriä korkea. Käytännössä työmaa on jaettu 11 lohkoon, jotta suunnittelua ja toteutusta saadaan edistettyä jouhevasti. Töitä työmaalla tekee päivittäin noin 60 henkeä. Liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan sisäosien rakentaminen alkoi syyskuussa 2022, ja nyt valmiiksi on saatu pääosin Luolan alapohjatyöt sekä poikkeuksellisen massiiviset ja vaativat betonirunkotyöt.

”Työmaalla on tehty poikkeuksellisen massiivisia betonivaluja, joista esimerkkinä 80 cm paksut seinät kallioväestösuojan tunneleiden suuaukoilla. Käytännössä Luolan kaikki kantavat betonirakenteet on valettu paikallavaluna. Kaikkiaan betonia on valettu noin 4 000 kuutiota eli noin 600 betoniautollista”, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska Rakennusliike Lapti Oy:stä.

Työmaalla on myös saatu valmiiksi liikunta- ja tapahtumakeskuksen tuleva maalämpöjärjestelmä, johon kuuluu 23 maalämpökaivoa. Maalämpöä hyödynnetään jo työmaa-aikana, ja Luola onkin Suomen ensimmäisiä rakennustyömaita, jossa on maalämpö työnaikaisessa käytössä.

Luolan 2. vaihe etenee aikataulun mukaisesti

Luolan 2. vaiheen rakennustyöt ovat edenneet aikataulussaan. Työmaalla on alkanut sisävalmistusvaihe ja pääsisäänkäyntirakennuksen rakentaminen Luolan ulkopuolelle.

Sisävalmistusvaiheeseen kuuluvat muun muassa vaativat ja laajat tekniikka-asennukset. Esimerkiksi kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämiseen vaadittavat standardit edellyttävät paljon erityistä tekniikkaa. Sisävalmistusvaiheen tasoite- ja maalaustöitä on jo aloitettu osassa liikunta- ja pukuhuonetiloja.

”Olemme tehneet koko hankkeen ajan tiivistä yhteistyötä kaikkien hankkeen osapuolten kanssa, mikä on avaintekijä näin suuren ja vaativan hankkeen onnistumisessa. Olemme saaneet tilaajalta ja käyttäjältä kiitosta erityisesti yhteistyöstä ja työmme laadusta, kun olemme kartoittaneet yhteistyömme sujuvuutta käyttäjälle ja tilaajalle suunnatulla sidosryhmäkyselyllä. Meillä on hankkeessa mukana ammattitaitoinen hankehenkilöstö, mikä on selkeästi välittynyt käyttäjälle ja tilaajallekin”, kertoo projektipäällikkö Kimmo Kuronen Rakennusliike Lapti Oy:stä.

Luola – Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus tulee olemaan paikka yhteisöllisyydelle. Tulevissa liikuntatiloissa voi harrastaa esimerkiksi salibandyä, futsalia ja lentopalloa. Lisäksi keskukseen tulee kuntosali, ryhmäliikuntatiloja ja harjoituspaikka kamppailulajeille. Katsomotilaa tapahtumakäyttöön tulee 2 500 henkilölle. Samat tilat toimivat poikkeusoloissa noin 7 000 henkilön väestönsuojatilana. Tavoitteena on, että 300 000–350 000 kävijää pääsee nauttimaan Luolan palveluista vuosittain. Liikunta- ja tapahtumakeskus avataan yleisölle ja liikkujille loppukesästä 2024.