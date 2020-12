Saviojan silta Mäntsälässä uusitaan, liikenne kiertotielle ke 16.12. klo 6

Kattava, suomalaisen yhteiskunnan eri aihepiirejä käsittelevä videopaketti on nyt katsottavissa 14 kielellä 7.12.2020 14:56:40 EET | Tiedote

Miten suomalainen yhteiskunta toimii? Miten julkiset palvelut rahoitetaan? Mitä ihmisoikeudet ja demokratia tarkoittavat? Millainen on keskivertosuomalainen? Muun muassa näitä aihepiirejä käsittelee Uudenmaan ELY-keskuksen valtakunnallisen Kotona Suomessa -hankkeen (ESR) tuottama seitsemänosainen Ymmärrä Suomea -yhteiskuntavideosarja. Videosarja on nyt katsottavissa 14 kielellä: suomi, ruotsi, englanti, arabia, venäjä, somali, dari, kurmandzi, sorani, viro, ranska, tigrinja, thai ja kiina. Monikielisten videoiden tarkoitus on, että vastikään Suomeen muuttaneet tai täällä jo pidempään asuneet henkilöt saavat kokonaiskuvan suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta. Videoiden avulla monet arjessakin näkyvät asiat saavat selityksen: millainen on naisen asema Suomessa, miksi lapsia hoidetaan päiväkodeissa, miksi veroja maksetaan, miten yhteiskunnallisiin asioihin voi vaikuttaa. Videoista hyötyvät kaikki maahanmuuttajat, mutta erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomat henkilöt, joiden on vaikea s