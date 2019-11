Savolaisesta puolukkasmoothiesta tuli supervälipala

Kirpeä ja hieman happaman makuinen puolukka on saanut supermarjan tittelin, eikä suotta. Tampereen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan puolukalla on suotuisa vaikutus elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan. Lisäksi puolukka voi vähentää ylipainon huonoja vaikutuksia.

Puolukasta saadut tutkimustulokset edistävät kotimaisten marjatuotteiden menekkiä

Tutkimuksen tulos on mieluinen uutinen Suonenjoella luomumarjatuotteita valmistavalle ja myyvälle Toripiha Oy:lle.

- Kun kehitimme Bär-puolukkakaurasmoothien halusimme tarjota helpon ja terveellisen tavan nauttia puolukasta, jonka tiesimme sisältävän paljon hyviä terveysvaikutuksia, toimitusjohtaja Juho Kylmälä kertoo.



Bär-puolukkakaurasmoothie sisältää yli 70 g kokonaisia, soseutettuja puolukoita.

- Smoothiessa on mukana puolukan erittäin terveelliset siemenet. Koska ne ovat jauhetussa muodossa, ruuansulatus voi käyttää siemenissä olevat terveelliset siemenöljyt. Kokonaisia marjoja syödessä siemenet menevät sellaisenaan ruuansulatuksen läpi, Kylmälä täsmentää.

Bär-tuotteiden kehitystyön taustalla on näkemys siitä, että läheskään kaikilla ei ole aikaa tai mahdollisuutta mennä metsään keräämään marjoja. Kylmälän mukaan onkin tärkeää, että marjojen hyvistä vaikutuksista voi nauttia helposti ostamalla terveellisen välipalasmoothien kaupasta.

- Smoothiesta puolukan terveelliset ainesosat kuten C- ja E-vitamiinit, kuidut, antioksidantit ja polyfenoliset yhdisteet on helppo nauttia vaikka päivittäin, Kylmälä sanoo.



Näin supervaikutukset säilyvät smoothiessa



Toripiha Oy:n toimitusjohtaja Kylmälä korostaa, että marjojen hyviä ja terveellisiä ominaisuuksia ei kannata pilata jatkojalostuksessa esimerkiksi lisäämällä smoothieen sokeria.

- Bär-tuotteiden kohdalla kylmäpuristamme marjat, jotta niiden sisältämät terveydelle hyödylliset antioksidantit ja vitamiinit säilyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Korkeapainepastöroinnin ansiosta tuotetta ei myöskään tarvitse kuumentaa. Ilman sokerin lisäämistä marjojen luonnollinen maku pääsee paremmin oikeuksiinsa, Kylmälä summaa.



Puolukkaa matkaa metsistä metropoleihin



Suomen metsistä riittää puolukkaa myös vientiin, sillä se on metsämarjoista runsassatoisin.

Kylmälä on lähdössä Bär-tuotteiden kanssa seuraavaksi messuille Ruotsiin.

- Suomalaisten luomumarjatuotteiden kysyntä on kasvussa ja kansainvälinen vienti on luontevaa aloittaa naapurimaasta, jossa puolukka on jo valmiiksi tuttu tuote, Kylmälä sanoo.