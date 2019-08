Savolaiset ”riiuureissulla” Narinkkatorilla - Etelä-Savoon halutaan lisää asukkaita ja yrityksille jatkajia

Savonlinna täyttää 380 vuotta – syntymäpäivää juhlitaan Pyhän Olavin päivänä 29.7. 22.7.2019 14:20:00 EEST | Tiedote

Koko perheen juhlassa kaupunki on täynnä monipuolista ohjelmaa aamusta iltamyöhään. Keskuspaikkana on Savonlinnan kauppatori esiintymislavoineen. Lisäksi tapahtumia on eri puolilla kaupunkia mm. Olavinlinnassa, Saimaan luonto- ja museokeskus Riihisaaressa, kirkoissa, Kulttuurikellarissa ja ulkoalueilla.