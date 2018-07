Savonlinna juhlii Pyhän Olavin päivänä

Savonlinnan 379. syntymäpäivää juhlitaan Pyhän Olavin päivänä 29.7. Koko perheen juhlassa kaupunki on täynnä monipuolista ohjelmaa aamusta iltamyöhään. Ohjelmassa on esityksiä, leikkiä, liikuntaa, taidetta, historiaa, teatteria, musiikkia sekä esittelyitä ja haastatteluita. Tapahtumapaikkoina ovat muun muassa Savonlinnan kauppatori, Olavinlinna, Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus Riihisaari, Tuomiokirkko, puistot sekä useat muut paikat.

Savonlinnan kaupunki jakaa Savonlinna-mitalin/-mitalit, joka myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Savonlinnan kaupungin hyväksi. Savonlinna-mitaleita on jaettu jo vuodesta 1975 lähtien. Sen myöntämisestä päättää kerran vuodessa kaupunginhallitus. Lisäksi Helsingin Savonlinna –seura julkistaa ansioituneen savonlinnalaisen eli Mustan Pässin. Arvonimi myönnetään siihen liittyvine riipuksineen hyvämaineiselle ja menestyksekkäästi Savonlinnaa tunnetuksi tehneelle henkilölle. Mustasta Pässistä päättää Helsingin Savonlinna –seura yhdessä paikallismedioiden, Savonmaa-lehden, Itä-Savo –lehden, Puruvesi-lehden ja Ylen kanssa.

Pyhän Olavin päivän ohjelma on monipuolistunut vuosi vuodelta ja suosittu tapahtuma kerää vuosittain kävijöitä noin 8 000.

Savonlinnan historia on vanhaa ja merkittävää. Savonlinna kuuluu Suomen viidentoista vanhimman kaupungin joukkoon. Se on Itä-Suomen vanhin kaupunki, ja sen perusti Pietari Brahe vuonna 1639. Kallioluodolle rakennettu Olavinlinna on maailman pohjoisin keskiaikainen toiminnassa oleva linna. Savonlinnan alue on pitkän matkailuhistorian vuoksi Suomen vanhinta matkailualuetta.

Olavinlinnan suojeluspyhimys oli norjalainen viikinkikuningas Pyhä Olavi ja koska varsinaisia kaupungin perustamisasiakirjoja ei ole löytynyt, vietetään kaupungin syntymäpäivää aina Pyhän Olavin päivänä 29.7. Savonlinnan kaupunki toivoo, että savonlinnalaiset nostaisivat liput salkoon päivän kunniaksi.

Pyhän Olavin päivä su 29.7.2018 10.00-24.00

Juhla alkaa kaupunginjohtaja Janne Laineen avauspuheenvuorolla klo 10.00 sekä Mustan Pässin julkistamisella ja Savonlinna-mitalien jaolla.

Kauppatorilla tapahtuu

Juutaksen säkinkantokilpailu

Pyhän Olavin markkinat

Lastenorkesteri Orffit

Radio Savonmaan päivän pähkinä

Kaksi Pelleä –lastenesitys

Tietovisa

Tankotanssia

Pyhän Olavin Kuninkaallisen Karaoken loppukilpailu

Bändi Jaska & Matti Duo

Mc Samppa

Bändi Illansuu

Ilotulitus

Taidetta, historiaa ja teatteria

Olavinlinnan opastetut kierrokset

Vapaa pääsy näyttelyihin ja museolaivoihin Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus Riihisaaressa

Pässinpeijaiset Wanhalla Kasinolla

Elämyksellinen kirkkokierros Savonlinnan Tuomiokirkossa

Siunattu Hulluus –näytelmä Kasinonsaaren kesäteatterissa

Musiikkia

Yllätysesiintyjiä, Galleria Linnankatu 13

Puhallinorkesteri Saimaan puistokonsertti Pikku Kakkosen puistossa

Pyhän Olavin päivän kirkkokonsertti Savonlinnan Tuomiokirkossa

Olavin laulelot kaupungintalon pihassa

Oopperan helmiä –konsertti Melartin-salissa

Uimonen / Lorenzon – Piano & accordion Savonlinnan Kulttuurikellarissa

Pyhän Olavin päivän konsertti Savonlinnan seurakuntakeskuksessa

Pikkukirkon Yösoitto VII

Juhlapäivän muut tapahtumat

Käsityökortteli – myynti- ja esittelytapahtuma Joel Lehtosen puistossa

Savonlinnan halkiuinti 2018

Kirjojen yö Suomalaisessa Kirjakaupassa

Avoimet ovet Savonlinnan Kulttuurikellarissa

Taidekutomo-työpaja Pikku Kakkosen puistossa

Leikkejä Olavinlinnan Pikku Herttuan Salissa

Suurin osa päivän tapahtumista on maksuttomia.

Liikenteen sujuvoittamiseksi paikallisliikenteen vuoroja on lisätty. Tarkempi ohjelma aikatauluineen sekä paikallisliikenteen aikataulut löytyvät osoitteesta: www.savonlinna.fi/pyha_olavi.

Muutokset mahdollisia. Säävaraus.

Pyhän Olavin päivän juhlan järjestävät Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimi ja Savonmaa-lehti.