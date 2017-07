Savonlinnaan tahdotaan rakentaa uudenlainen seudullinen osaamiskeskus

Matkailua ja bisnestä Saimaalla – Saimaa Summit 17.–18.7. 10.7.2017 10:54 | Tiedote

Vuosittain Savonlinnassa järjestettävä Saimaa Summit –foorumi on laajentunut kaksipäiväiseksi. Ensimmäisen päivän teemana on kansainvälinen matkailu Saimaan alueella. Matkailulla on suuria mahdollisuuksia tulevaisuudessa myös ympärivuotisena elinkeinona, kun aluetta osataan markkinoida oikein. Tiistaina 18.7. Saimaa Summit keskittyy business-aiheisiin ja sen mahdollisuuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Saimaan järvialue on Euroopan neljänneksi suurin, ja se on rankattu maailman viiden merkittävimmän järvialueen joukkoon.