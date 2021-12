Savonlinnan Hotel Tottiin valmistuu tyylikkäitä ja kodinomaisia huoneistoja kesäkaudelle 2022.

Matkailun identiteetti muuttuu – majoitustarpeet myös

”Monipaikkaisuuden trendi luo uutta tarvetta kodinomaiselle asumiskonseptille. Etätyöskentelyn ja pitkäaikaisten työkomennusten ohella maisemaa vaihdetaan pelkästä vaihtelunhalusta. Koko matkailukäsitteen identiteetti on oikeastaan muuttumassa asumisen, matkailun ja etätyön sekoittuessa toisiinsa. Uudenlaiset matkailutavat vaativat erilaisia majoitusvaihtoehtoja ja kesäksi valmistuvilla huoneistoillamme vastaamme vallitseviin trendeihin ja tarpeisiin”, Hotel Tottin hotellinjohtaja Kati Vihma toteaa.

”Saimaan rannalla sijaitseva luonnonkaunis Savonlinna on noussut viime vuosina todella suosituksi kotimaan matkailukohteeksi ja kakkoskotikaupungiksi, jossa viihdytään pitkään niin lomilla kuin työn merkeissä. Kesä on tietysti oma lukunsa, moni muuttaa alueelle koko lomakaudeksi. Vaikka huoneistojen pääkohderyhmä on pitkäaikaismajoittujat, tarjoavat ne tyylikkään tukikohdan myös yhden tai kahden yön lomamatkailijoille. Ja sijainti matkustajasataman tuntumassa on hyvää bonusta”, Vihma jatkaa.

Investoinnin arvo on 3,7 miljoonaa euroa. ”Merkittävä investointi luo uuden mahdollisuuden ja perustan kehittää Savonlinnan ympärivuotista matkailua”, toteaa OK Suur-Savon majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Kai Nurmi. ”Lisäksi työllistämme uudistustöillä useita paikallisia yrityksiä.”

Hulppeimmassa huoneistossa terassi Saimaa-näkymällä

Uusiin huoneistoihin rakentuu erilliset makuu-, olo- ja kylpyhuoneet, sekä viittä pienempää huoneistoa lukuun ottamatta myös oma keittiönurkkaus astiastoineen. Kekseliäät sisustusratkaisut, kuten trendikkäät huoneiden väliset lasiseinät, sekä laadukkaat sisustusmateriaalit ja runsas luonnonvalo tuovat viihtyvyyttä asumiseen. Hulppein huoneisto löytyy jatkossa hotellin ylimmästä kerroksesta, minne sisustetaan upea Penthouse Suite saunaosastoineen ja Saimaalle avautuvine terasseineen.

Aamiainen ja siivous sisältyvät aina huoneiston vuokraan. Lisäksi majoituksen oheen voi tilata niin valmiita kuin räätälöityjä palveluita, joita hotellin henkilökunta lupaa kehittää koko ajan lisää asiakkaiden toiveiden mukaan.

Hotel Tottin vastaanotto palvelee kesäkaudella 24/7, muina vuodenaikoina palvelut järjestetään läheisen Original Sokos Hotel Seurahuoneen kautta.

Uudet huoneistot ja Suite valmistuvat kesäkuussa 2022 ja ne ovat varattavissa keväästä 2022 lähtien osoitteessa www.sokoshotels.fi tai s-postitse sales.suur-savo@sok.fi.

”Tulossa on todella hienoja huoneistoja. Maltan tuskin odottaa, että saamme vastaanottaa ensimmäiset vieraat ensi kesänä”, hotellinjohtaja Vihma sanoo innostuneena.

Pääurakoitsija: Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy

LVIA-työt: LVI Sioma Oy, Savonlinna

Sähkötyöt: Sioma Oy, Savonlinna

Irto- ja kiintokalusteet: Restamaster Oy, Savonlinna

Rakennusautomaatio: Fidelix Oy, Vantaa

Uusien huoneiden ja aulatilojen suunnittelu: Franz Design Oy, Helsinki

Lisätietoja:

Kati Vihma, hotellinjohtaja, Hotel Tott, kati.vihma@sok.fi, puh. 050 371 4530

Kai Nurmi, majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo, kai.nurmi@sok.fi, puh. 0400 942 141

Faktat

Hotel Tott koostuu 65:stä kesähotellin huoneesta sekä 48 huoneistosta, jotka sijaitsevat hotellin Knut Posse -nimisessä osassa (rakennusvuosi 1997). Knut Possen uudet huoneistot tulevat olemaan avoinna ympäri vuoden Hotel Tottin huoneiden jatkaessa kesähotellina. Uudistuksen yhteydessä myös Knut Possen rappukäytävät, Ilmanvaihto sekä valaistus uusitaan.

Hotellitoimintaa operoi Osuuskauppa Suur-Savo, joka osti Hotel Tottin kiinteistön kesällä 2019.