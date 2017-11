Savonlinnan kaupungin ja elinkeinoelämän kannanotto käräjäoikeusverkoston kehittämisestä

Savonlinnan kaupunki ja alueen elinkeinoelämän edustajat esittävät seuraavan kannanoton:

Lakivaliokunnan lausunnossa LaVM 11/2017 on esitetty perusteltu vastalause koskien hallituksen esitystä käräjäoikeuskanslian lakkauttamiseen Savonlinnassa. Savonlinnan kaupunki haluaa muistuttaa, että lakkauttaminen on vastoin aiempaa hallituksen Savonlinnan kaupungille lupaamaa kompensaatioesitystä.

Itä-Suomen yliopiston hallitus on päättänyt 11.4. kokouksessaan lakkauttaa Savonlinnan kampuksen ja siirtää opettajakoulutuksen ja matkailun opetus- ja tutkimuslaitoksen Joensuuhun. Kuntatalousselvityksen mukaan arvioidaan, että kerrannaisvaikutuksineen kaupunki menettää 900 opiskelijaa, noin 300 työpaikkaa sekä 12 miljoonaa euroa ostovoimaa aluetaloudestaan. Tämän vaikutus on Savonlinnan kaupungin väkilukuun noin 1.500-2.000 asukasta, joka on kaupungin väkilukuun nähden erittäin suuri.

Valtio on luvannut Savonlinnan kaupungille edellä mainitusta yliopiston siirrosta kompensaatiota

Nyt hallituksen esityksen mukainen kanslian lakkauttaminen on vastoin valtion lupaamaa kompensaatiota, koska kanslian lakkauttaminen tarkoittaa 3 virkatuomarin, 2 käräjänotaarin ja 6 kansliahenkilön tehtävien siirtämistä Mikkeliin. Osana kompensaatiopakettia luvattiin, että esimerkiksi oikeusaputoimintoja tullaan tulevaisuudessa keskittymään Savonlinnaan – sen sijaan että palvelukenttää karsittaisiin.

Karsiminen heikentää kansalaisten oikeusturvaa

LaVM 11/2017 lausunnon vastalauseessa on todettu, että verkoston raju karsiminen on kohtalokasta asianajotoimistoille, jotka sijaitsevat paikkakunnilla, joilta käräjäoikeudet lakkautetaan.

Säilyttääkseen asemansa markkinoilla asianajat joutunevat käräjäoikeuden lakatessa vakavasti harkitsemaan toimintansa painopisteen siirtämistä Mikkeliin. Tästä taasen seurannee Savonlinnan talousalueen asianajopalvelujen varsin nopea alasajo.

LaVM 11/2017 lausunnon vastalauseessa on todettu, että uudistuksen myötä kansalaisten oikeusturva ja käytännön edellytykset asioiden hoitamiselle heikkenevät. Käräjäoikeusverkoston supistamisella on ilmiselviä vaikutuksia alueelliseen tasa-arvoon. Keskittämisen myötä etäisyydet palveluihin kasvavat. Vaarana tässä on, että oikeuspalvelujen saatavuus heikkenee ja näin ollen kansalaisten oikeusturva vaarantuu.

Toimenpiteet

Alueellisen tasa-arvon toteutumiseksi ja kompensaatiopaketin kiinnipitämiseksi, allekirjoittajat kohteliaimmin esittävät, että OKM puuttuu hallituksen nykyiseen esitykseen vedoten LaVM 11/2017 lausunnon vastalauseeseen sekä esitettyihin seikkoihin ja esittää että käräjäoikeuskansliaa Savonlinnassa ei lakkauteta.

Janne Laine, kaupunginjohtaja

Anna-Kristiina Mikkonen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Eero Piironen, puheenjohtaja, Savonlinnan Seudun Yrittäjät ry.

Arto Tolvanen, puheenjohtaja, Savonlinnan kauppakamari