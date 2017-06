Savonlinnan kaupunginjohtaja esittää verotuksen alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä

16.6.2017 09:40 | Savonlinnan kaupunki

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2018 talousarviokehysesityksessään kaupungin tuloveroprosentin alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä.

- Tämä on perusteltua, koska talous on nyt saatu kuntoon kehittämisen ja toisaalta menoleikkausten sekä tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Tuloveroprosentin alentaminen hyödyttää laajinta joukkoa Savonlinnassa ja parantaa Savonlinnan vetovoimaa, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Savonlinnan talous heikentyi voimakkaasti vuonna 2012 valtionosuusleikkausten ja samaan aikaan toteutetun monikuntaliitoksen seurauksena. Tilanteeseen reagoitiin nopeasti ja talouden oikeneminen alkoi jo vuonna 2013 ja vuosina 2014-2016 kaupungin tilinpäätökset saatiin ylijäämäiseksi. Talouden tasapainottaminen on saatu aikaan henkilöstö- ja toimitilavähennyksillä sekä veronkorotuksella ja panostamalla kehittämiseen. Näiden toimenpiteiden seurauksena kaupungin menot eivät ole juuri kasvaneet. Esimerkiksi viime vuonna toimintamenot kasvoivat vain 0,19 prosenttia.

Vuosina 2013-2016 henkilöstöä on vähennetty 194, joka on lähes 15 prosenttiyksikköä kaupungin henkilöstöstä. Tällä on saatu vuositasolla noin 9 miljoonan euron vuotuinen säästö. Eniten henkilöstövähennyksiä on tehty hallintoon, jonka kustannukset ovat nyt noin puolet vertailukuntien hallintomenoista.

- Merkittäviä lisätehostamisia ja henkilöstön lisävähennyksiä ei saada aikaan enää muuta kuin luopumalla joistain palveluista ja supistamalla palveluverkkoa, toteaa kaupunginjohtaja Laine.

Toimitiloja on vähennetty nettona noin 38.000 neliötä eli noin 20 prosenttiyksikköä. Tästä on tullut noin miljoonan euron pysyvä vuosisäästö.

Samaan aikaan on panostettu kehittämiseen kaupungin tulopohjan vahvistamiseksi. Kaupungissa on panostettu mm. elinkeinopoliittisiin kehittämishankkeisiin 4,8 miljoonaa euroa, Savonlinnan teknologiapuiston toiseen laajennusvaiheeseen ja biotuotetekniikan insinöörikoulutuksen aloittamiseen sekä Itä-Suomen yliopiston professuureihin, uuteen kaupanalueeseen 3 miljoonaa euroa, kaupungin tarjoamiin yritystiloihin ja uuteen kalalogistiikkakeskukseen sekä kaupunkikeskustan kehittämiseen.

Tuloveroprosentin alentaminen edellyttää talouden tehostamistoimien jatkamista erityisesti, kun Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutus Savonlinnassa lakkaa vuonna 2018, jolla on negatiivisia vaikutuksia kaupungin ja kaupunkikonsernin talouteen. Tuloveroprosentin alentaminen tarkoittaa, että kun talouden tasapainottamista joudutaan jatkossakin tekemään niin olennaisia vaikutuksia ei saada aikaan kuin supistamalla palveluverkkoa ja luopumalla joistain palveluista kokonaan.

- Samoin on jatkettava kehittämistoimenpiteitä kaupungin verotulopohjan vahvistamiseksi. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella on tarkoitus panostaa muun muassa tarkasti valittuihin elinkeinopoliittisiin kehittämishankkeisiin lähes 5 miljoonaa euroa, teknologiapuiston kolmanteen laajennusvaiheeseen ja mekaanisen puurakentamisen insinöörikoulutuksen aloittamiseen sekä biotuotekeskushankkeeseen, kaupungin yritystilojen toimitilahankkeisiin, kaupunkikeskustan kehittämishankkeen jatkamiseen, uuteen logistiikan alan yrityspuistoon ja matkailun markkinointiin, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.