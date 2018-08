Savonlinnan Mertalan koulussa aloittaa matemaattis-luonnontieteisiin painottuva luokka

Savonlinna vahvistaa metsäklusteriaan yhteistyösopimuksella Pietarin valtiollisen metsäteknillisen yliopiston kanssa 29.6.2018 08:52 | Tiedote

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine ja St Petersburg State Technical Forest University:n rehtori Jurii Belenkij ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jolla luodaan yhteistyöhankkeita vahvistamaan metsäteollisuuden tutkimusta, tuotekehitystä ja koulutusta Savonlinnassa. Savonlinnassa on Suomen suurin mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä sekä merkittävä paperi- ja selluteollisuuden teknologiateollisuuskeskittymä. Lisäksi Savonlinnassa on Savonlinnan teknologiapuisto, jonka vahvuutena ovat paperi- ja selluteollisuuden teknologioiden tuotekehitystyötä tekevät yritykset, tutkimusyksiköt ja alan insinöörikoulutus. Teknologiapuistossa on muun muassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kuitulaboratorio ja biotuotetekniikan insinöörikoulutus sekä uusi syksyllä aloittava mekaanisen puurakentamisen insinöörikoulutus. Aalto-yliopisto on mukana koulutuksessa tarjoamalla insinööriksi opiskeleville täydentäviä opintoja, jotka antavat opiskelijoille valmiuksia diplomi-insinöörikoulutukseen