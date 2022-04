Savonlinnan Original Sokos Hotel Seurahuone tarjoaa nyt laadukasta huoneistomajoitusta. Täysin uutta Sokos Hotels -ketjussa.

Kodinomaisen majoituksen ja laadukkaan hotellielämän yhdistävät huoneistot tuovat kaivatun lisän niin Sokos Hotellien, Savonlinnan kuin hotelli Seurahuoneen majoitusvalikoimaan. ”Kaupungissa työskentelee paljon sekä koti- että ulkomaisia työntekijöitä pidemmillä komennuksilla. Yritykselle hotellin huoneistot tarjoavat vaivattoman tavan varata pitkäaikaismajoitusta Sokos Hotellien myyntipalvelun kautta vuokrasopimuksien ja -ennakkojen sijaan. Majoituksen kestossa tapahtuvat muutokset eivät myöskään aiheuta turhia kustannuksia”, kertoo Savonlinnan Original Sokos Hotel Seurahuoneen hotellinjohtaja Kati Vihma. ”Lisäksi Savonlinna Saimaa-maisemineen kiinnostaa kovasti tietotyöläisiä ja asiantuntijoita etätyöhön. Nyt meillä on tarjota heille inspiroiva ja helposti varattava asuin- ja työskentely-ympäristö.”

Kaikissa 48 huoneistossa on ilmainen wifi-yhteys, liinavaatteet, omat kylpyhuoneet sekä täysin varustellut keittiöt mikroineen, liesineen, astiastoineen ja keittovälineineen. Osassa on lisäksi oma sauna. Penthouse Suite terasseineen on ylellinen vaihtoehto, kun kaivataan jotain ekstraa.

Huoneistot sijaitsevat viereisen Hotel Tottin rakennuksessa, matkaa Seurahuoneen vastaanotosta sinne on 300 metriä kaunista rantaraittia pitkin. Original Sokos Hotel Seurahuoneen palvelut, kuten ravintolat ja saunatilat, ovat helposti saatavilla nekin.

Vaivattomuutta työmatkustajille ­­

Seurahuone Apartments -huoneistoissa majoittuvat työmatkustajat voivat hyödyntää S-ryhmän työmatkustuksen kanta-asiakaskortin eli S-Cardin ateria- ja muut edut.

Kuukausimajoituksen alkaen -hinta on 1990 €/kk ja viikkomajoituksen 485 €/viikko. Aamiainen on ostettavissa erikseen. Silloin kun ’kotona’ kokkailu ei innosta, löytyvät ravintolapalvelut Original Sokos Hotel Seurahuoneelta sekä Saimaan rannan muista ravintoloista. Huoneistojen välittömässä läheisyydessä on katettua maksullista pysäköintitilaa.

Original by Sokos Hotels ammentaa paikallisesta elämänmenosta

Seurahuone Apartments -huoneistot tulevat osaksi Sokos Hotels -ketjun Original-hotellityyppiä. Original-hotellit ammentavat vahvuutensa paikallisista perinteistä ja elämänmenosta ja tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Uusien huoneistojen uudistustyö on pitkälti paikallisten savolaisten ammattilaisten käsialaa. Hotellivieraita vinkataan aktiivisesti paikallisten palveluiden ääreen, kuten Linnunpönttökierrokselle tai Saimaa-risteilyille.

Uudet Seurahuone Apartments -huoneistot avautuvat 10.6.2022 ja ne ovat nyt varattavissa.

Pitkäaikaismajoitusten varaukset: Suur-Savon Sokos Hotellien myyntipalvelu,

puh. 010 764 2000 tai s-posti sales.suur-savo@sok.fi.

Lyhyemmän ajan majoitukset: www.sokoshotels.fi

Lisätietoja:

Kati Vihma, hotellinjohtaja, Original Sokos Hotel Seurahuone, Savonlinna, kati.vihma@sok.fi, puh. 050 371 4530

Original Sokos Hotel Seurahuone sijaitsee Savonlinnan sydämessä, Kauppatorin ja matkustajasataman laidalla Saimaan äärellä. Hotellissa on 85 huonetta ja 48 Seurahuone Apartments -huoneistoa (6/2022 alkaen), joista useimmista on järvinäköala. Ravintola Perlina di Castellossa paistetaan pizzoja Suomen suurimmassa puu-uunissa, kesäisin katolle avautuu Muikkuterassi. Hotellissa on myös CoWork- ja kokoustiloja. Hotellia operoi Osuuskauppa Suur-Savo.

https://www.sokoshotels.fi/fi/savonlinna/sokos-hotel-seurahuone-savonlinna