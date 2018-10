Savonlinnassa tehdään yhteistyötä työvoiman saamiseksi

Savonlinnassa on menossa vahva yritysten ja investointien kasvuvaihe, ja kaupungissa on avoinna satoja työpaikkoja. Savonlinnan kaupunki, Ammattiopisto SAMIedu, SAMI-Palvelut Oy ja Savonlinnan Vuokratalot Oy sekä alueen yritykset suunnittelevat yhteistä rekrytointikampanjaa. Tavoitteena on kouluttaa osaajia räätälöidysti suoraan avoinna oleviin työpaikkoihin. Kaupunkikonserniin kuuluva Savonlinnan Vuokratalot Oy tarjoaa rekrytoiduille vuokravapaita kuukausia.

Kampanja tulee näkymään lähikaupunkien lisäksi myös laajemmalla alueella, eri medioissa ja verkossa. Kaupungin elinkeinopalvelut hakee parhaillaan rekrytoivia yrityksiä yhteistyökumppaneiksi. Kampanjan rahoittajat ovat Savonlinnan kaupunki, Ammattiopisto SAMIedu sekä Savonlinnan Vuokratalot Oy ja osaltaan myös mukana olevat yritykset.

- Savonlinnan yrityselämän kehityksessä on menossa erittäin myönteinen vaihe ja meillä on satoja työpaikkoja avoinna. Tavoitteena on kampanjoida yhteistyössä yritysten, SAMIedun, SAMI-Palveluiden ja Savonlinnan Vuokratalojen kanssa työvoiman saatavuuden parantamiseksi alueen yrityksiin, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö määrittelee Ammattiopisto SAMIedun toiminnan tavoitteeksi alueellisen työ- ja elinkeinoelämän kehittämisen ja sen osaamistarpeeseen vastaamisen. Koulutukset räätälöidään yritysten tarpeet ja hakijoiden osaamistasot huomioiden, tavoitteena puuttuvan osaamisen hankkiminen. Osana kokonaisuutta toimii SAMI-Palvelut Oy, jonka palvelutarjonta vastaa yritysten tarpeisiin eri rahoittajaverkostojen kanssa esim. rekrytointikoulutuksissa.

- Savonlinnan seutukunta kehittyy, uusia työpaikkoja on syntynyt ja täällä on laajasti todellinen osaajapula. SAMIedu kouluttaa normaalina toimintana uusia osaajia eri aloille, vuosittain alueella saa tutkintotodistuksen n. 700 osaajaa. On arvioitu, että 80% heistä jää rikastuttamaan ja vahvistamaan seutukuntaa. Tarvitaan myös uudenlaisia, nopeampia toimenpiteitä yritysten työvoimapulan voittamiseksi, siitä tässä kampanjassa on erityisesti kysymys, SAMIedun rehtori ja kuntayhtymän johtaja Jukka Mustonen painottaa positiivista asennetta ja tulevaisuususkoa.

- Olemme mielellämme mukana kaikessa, mikä vie Savonlinnan seutua eteenpäin.

Rekrytointikampanja liikkeelle Norelcon kanssa

Sähkönjakelujärjestelmien valmistaja Norelcolla on parhaillaan kymmenen avointa työpaikkaa, joihin etsitään täsmäkoulutettavia henkilöitä. Potentiaalisilla hakijoilla ei välttämättä tarvitse olla alan koulutusta eikä kokemusta, sillä Norelco ja Ammattiopisto SAMIedu järjestävät valituille räätälöidyn koulutuksen sähköalalle. Koulutuksen jälkeen Norelco tarjoaa vakituisen työpaikan Savonlinnassa.

Kaikki kiinnostuneet kutsutaan Paviljongilla 30.10. klo 16-19 pidettävään infotilaisuuteen, jossa kerrotaan työpaikoista, koulutuksista ja asumisvaihtoehdoista sekä Savonlinnan palveluista. Tilaisuudessa tehdään hakijoiden kanssa jo alustavia räätälöityjä suunnitelmia, jotta koulutusta päästään pian rakentamaan. Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etänä Skype -yhteydellä.