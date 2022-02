Savoy JAZZFest 2022 alkaa keskiviikkona 2. maaliskuuta

Savoy JAZZFest 2022 käynnistyy keskiviikkona 2.3. Pikku-Finlandiassa järjestettävällä Show & Dinner -erikoiskonsertilla. Konsertissa esiintyy aivan ensimmäistä kertaa Pete Parkkonen Jazz Orchestra, jossa laulaja Pete Parkkonen yhdessä kotimaisten huippumuusikoista koostuvan jazzorkesterinsa kanssa tulkitsee jazzin, popin ja rockin klassikoita.



Torstaina 3.3. festivaali jatkuu Savoy-teatterissa, jossa esiintyy monikansallinen, jazzin maailmassa edelleen harvinaislaatuisesti vain naispuolisten muusikkojen muodostama superyhtye Artemis. Viikonloppu käynnistyy pohjoismaisen laulun ja orkesterin voimin, kun lavalle astelee norjalaislaulaja Rebekka Bakken sekä UMO Helsinki Jazz Orchestra, jotka esittävät yhdessä valikoituja paloja Tom Waitsin tuotannosta. Perjantai-illan kruunaa maailman parhaimpiin rumpaleihin lukeutuva Manu Katché Scope-yhtyeensä kanssa.



Lauantaina Savoy-teatterissa kuullaan kahta maailmanluokan trioa. Illan esiintyjinä ovat sähköinen Nicholas Payton Trio sekä ylistetyn pianistin Vijay Iyerin livekokoonpano. Ensimmäistä kertaa Suomessa esiintyvä Christian McBride and Inside Straight huipentaa festivaalin sunnuntaina 6. maaliskuuta.



Juhlat jatkuvat sunnuntai-iltana tapahtuman pääkumppanin Hotel Havenin Bar Havenissa, jossa festivaalin taiteellinen johtaja Jukka Eskola sekä maamme eturivin jazzmuusikot Teppo Mäkynen, Pope Puolitaival ja Eero Seppä esittävät tunnettuja ja vähemmän tunnettuja jazzstandardeja hypnoottisella otteella.



Vuonna 2022 neljättä kertaa järjestettävä Savoy JAZZFest lukeutuu pääkaupunkiseudun jazztapahtumien kärkikaartiin, jonka ohjelmisto esittelee erityisesti kansainvälisen jazzin suuria nimiä ja nousevia tähtiä. Tapahtuman pääyhteistyökumppanit ovat Finlandia-talo ja Hotelli Haven.



Savoy JAZZFest 2.–6.3.2022



Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4 (Töölönlahti), Helsinki

Ke 2.3.2022 Pete Parkkonen Jazz Orchestra: ”Dream A Little Dream Of Me”



Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48, Helsinki

To 3.3.2022 Artemis

Pe 4.3.2022 Rebekka Bakken & UMO Helsinki Jazz Orchestra + Manu Katché “Scope”

La 5.3.2022 Nicholas Payton Trio + Vijay Iyer Trio

Su 6.3.2022 Christian McBride and Inside Straight



Bar Haven, Unioninkatu 17, Helsinki

Su 6.3.2022 klo 20 Savoy JAZZFest päätösklubi

Eskola – Mäkynen – Puolitaival – Seppä Play Cool



Liput

Liput konsertteihin ovat myynnissä Lippu.fi-myyntipisteissä sekä Savoy-teatterin lipunmyynnissä.

https://www.lippu.fi/artist/savoyjazzfest/



Ke 2.3.

Pikku-Finlandian erikoiskonsertti

Show & Dinner: 99 € + toimituskulut

Show: 47 € + toimituskulut

Yhden päivän liput, Savoy-teatteri

To 3.3. 27€ / 57€ / 67€ / 87€

Pe 4.3. 27€ / 47€ / 57€ / 77€

La 5.3. 27€ / 47€ / 57€ / 77€

Su 6.3. 27€ / 37€ / 47€ / 67€



Festivaalipassi 4 päivää (sis. kaikki Savoy-teatterin konsertit 3.–6.3.): 185 €



Lippujen hintoihin lisätään toimitusmaksu ostokanavasta riippuen.



