Savoy JAZZFestin 2019 esiintyjät julki, yhden päivän liput myyntiin

Savoy JAZZFest 8.-10.3.2019

Maaliskuussa 2019 ensi kertaa järjestettävän Savoy JAZZFestin esiintyjät ovat vahvistuneet. Helsingin Savoy-teatterissa pidettävän festivaalin aloittaa perjantaina 8. maaliskuuta Jussi Lampelan säveltämä ja johtama suurteos Jazz Noir. Sen esittää UMO Jazz Orchestra solisteinaan saksofonisti Jukka Perko ja trumpetisti Jukka Eskola.

Perjantai-illan konsertin toinen artisti on todellinen legenda; amerikkalainen huippurumpali Billy Cobham viisihenkisen yhtyeensä kanssa. Konsertti on osa Cobhamin 75-vuotiskiertuetta.

Lauantain 9. maaliskuuta konsertin aloittaa yhdysvaltalainen äänitaituri ja sielukas jazzlaulaja Jazzmeia Horn, joka esiintyy Savoy-teatterissa nelihenkisellä kokoonpanolla. Konsertin jälkipuoliskolla ääneen pääsee rumpali Teppo Mäkysen, basisti Antti Lötjösen ja saksofonisti Jussi Kannasteen kokoonpano 3TM, joka yhdistää jazziin elektronisia elementtejä ja 3D-visuaaleja. Jazz-Emmalla palkittu yhtye on esiintynyt mm. 2018 Flow-festivaalilla Helsingissä.

Kolmipäiväisen festivaalin päättää sunnuntaina 10. maaliskuuta ruotsalainen Bo Sundström yhtyeineen. Bo Kaspers -orkesterin johtohahmona tunnettu Sundström vierailee Savoy-teatterissa nyt kuusihenkisen kokoonpanonsa kanssa. Konsertissa kuullaan ohjelmistoa ryhmän tuoreelta, hienot arvostelut saaneelta levyltä Mitt dumma jag.

Savoy JAZZFest on uusi kansainvälinen festivaali, jonka taiteellinen johtaja on trumpetisti Jukka Eskola. Hänen kolmivuotinen kautensa kattaa vuodet 2019-2021. Festivaali pidetään kerran vuodessa, ja tavoitteena on tuoda Suomeen korkeatasoisia esiintyjiä ulkomailta sekä kotimaisen jazzin kärkinimiä kiinnostavina kokoonpanoina.

Festivaalin yksittäisten konserttien lipunmyynti alkaa keskiviikkona 3.10.2018 klo 9. Lippupisteen myyntipisteissä sekä verkkokaupassa www.lippu.fi. Kolmen päivän festivaalilippuja saa Early Bird -hintaan 15.10.2018 asti.

Savoy JAZZFest 8.–10.3. 2018

perjantai 8.3. klo 19 (arvioitu kesto 3 h, sis. väliaika)

UMO & Jussi Lampela: Jazz Noir feat. Jukka Perko & Jukka Eskola

Jukka Perko - saksofoni, Jukka Eskola - trumpetti, Joonas Tikkanen - videoinstallaatio

Billy Cobham's Crosswinds Project

Billy Cobham – rummut, Ernie Watts – puhaltimet, Fareed Haque – kitara, Scott Tibbs – koskettimet, Tim Landers – basso

lauantai 9.3. klo 19 (arvioitu kesto 3 h, sis. väliaika)

Jazzmeia Horn & band

3TM

Teppo Mäkynen, rummut – Jussi Kannaste, tenorisaksofoni – Antti Lötjönen, kontrabasso, Random Doctors – 3D -visuaalit

sunnuntai 10.3. klo 15

Bo Sundström Jazz

Jonne Bentlöv, trumpetti, Björn Jansson, saksofoni, Robert Östlund, kitara, Daniel Fredriksson, rummut, Ulf ”Morfar” Engström, kontrabasso, Vladan Wirant, piano

Konserttien yksittäiset liput myynnissä keskiviikkona 3.10. alkaen.

pe 8.3. alkaen 47 e

la 9.3. alkaen 47 e

su 10.3. alkaen 37 e

Kaikkien konserttien opiskelijaliput 15 e

Kolmen päivän festivaalilippu Early Bird -hintaan 97 e (premium eli parhaat paikat 127 e) myynnissä 15.10.2018 asti.

Kolmen päivän festivaalilippu 117-147 e (hinta 16.10. alkaen)

Show&Dinner -lippuja myynnissä perjantaille ja lauantaille

LIPUT: www.lippu.fi sekä Savoy-teatterin lipunmyynti

Tapahtuman pääyhteistyökumppani on Hotel Haven.