Savoy JAZZFestin 2023 tähtinä Dave Holland, Gerald Clayton ja Samara Joy

Viides Savoy JAZZFest järjestetään maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Vuoden 2023 festivaalin avaa torstaina 2.3. Samara Joy, sielukas jazzsensaatio New Yorkista. Voitettuaan vuonna 2019 Sarah Vaughn -laulukilpailun vain 21-vuotiaana, huikeassa nousukiidossa oleva laulaja esiintynyt jazzikonien kuten Christian McBriden and Bill Charlapin kanssa sekä kerryttänyt miljoonia Tiktok-tykkäyksiä lauluvideoillaan. Joyta onkin kutsuttu z-sukupolven ensimmäiseksi jazzvokalistitähdeksi.

Lauantaina 4.3. kuullaan pianisti Gerald Claytonin erikoiskonsertti White Cities: A Musical Tribute to Charles White. Konsertissa Claytonin rinnalla esiintyy jazzin kärkinimistä koottu all stars -kokoonpano: vibrafonisti Joel Ross, trumpetisti Marquis Hill, saksofonisti Logan Richardson ja kitaristi Jeff Parker. Kuusi Grammy-ehdokkuutta kerännyt Clayton pureutuu White Cities -teoksessaan rotuun liittyviin jännitteisiin. Teos on saanut inspiraationsa kuvataiteilija Charles Whiten (1918–1979) kantaaottavasta muraalisarjasta Five Great American Negroes (1939-1940). Claytonin produktio kuullaan myös Tampereen G Livelabissa 3.3.

Savoy JAZZFestin lauantain päättää huippuvierailu: maailman arvostetuimpiin jazzbasisteihin lukeutuva, moninkertainen Grammy-voittaja Dave Holland konsertoi Savoy-teatterissa kitaristi Kevin Eubanksin ja rumpali Eric Harlandin kanssa. Miles Davisin ja Stan Getzin yhtyeissä uransa aloittanut Holland on sittemmin soittanut muun muassa Chick Corean, Herbie Hancockin ja John McLauglinin kanssa. Maaliskuussa trio esiintyy myös Turku Jazz Festivaleilla 3.3.

Festivaalin loput konsertit sekä oheisohjelma julkaistaan joulu-tammikuun aikana.

Ohjelmisto on tuoreen taiteellisen johtajan Kaisa Mäensivun käsialaa.

”Oman NYC-taustani myötä festivaalilla tulee näkymään myös New Yorkin skenessä huomiota herättäneitä, suuremmalle yleisölle kenties uusia nimiä”, Mäensivu kertoo.

”On ainutlaatuista saada tuoda jazzmaailman suuruuksia ja harvinaisuuksia suomalaiselle yleisölle ja tehdä Savoy-teatterista ja sen ympäristöön kehkeytyvistä jatkojameista jazzin mekka yhden viikonlopun ajaksi.”

Savoy JAZZFest 2.–5.3.2023

Vuonna 2023 viidettä kertaa järjestettävä Savoy JAZZFest lukeutuu pääkaupunkiseudun jazztapahtumien kärkikaartiin. Festivaalin ohjelmisto esittelee erityisesti kansainvälisen jazzin suuria nimiä ja nousevia tähtiä. Savoy-teatterin tuottaman tapahtuman pääyhteistyökumppani on Hotelli Haven.

To 2.3.2023 Samara Joy

Pe 3.3.2023 TBA

La 4.3.2023 Gerald Clayton: White Cities

Dave Holland Trio with Kevin Eubanks and Eric Harland

Su 5.3.2023 TBA

Lisää esiintyjiä julkaistaan joulu-tammikuussa.

Liput

Dave Holland Trion liput ovat myynnissä Lippu.fi: https://www.lippu.fi/artist/savoyjazzfest/

Muiden lippujen myynti alkaa perjantaina 11.11. klo 12.00

https://www.lippu.fi/artist/savoyjazzfest/

Yksittäisten konserttien liput: 17-67 €

Lauantain päivälippu (sis. molemmat konsertit): 75 €

Festivaalipassi 4 päivää: Early Bird (myynnissä 15.1.2023 asti) 160 € (norm. 185 €)

Lisäksi toimitusmaksu toimituskanavasta riippuen.