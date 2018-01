Savoy-teatteri teki jälleen kävijäennätyksen

Savoy-teatterissa kävi vuonna 2017 yhteensä 95 126 henkeä.

​Vuosi 2017 oli toista kertaa peräkkäin Savoyn kaikkien aikojen ennätysvuosi. Edellinen ennätys 89 451 kävijää oli vuodelta 2016. Neljän vuoden aikana (2014-2017) Savoy-teatterin yleisömäärä on kasvanut 50 prosenttia.

750-paikkainen Savoy-teatteri on tullut tunnetuksi rohkeasta ja monipuolisesta maailmanmusiikin tarjonnastaan. Ohjelmistossa on myös jazzia, poppia, klassista musiikkia, tanssia, elokuvia, musiikkiteatteria, oopperaa, kirjallisuustapahtumia ja seminaareja. Vuonna 2017 huippuyleisöjä keräsivät mm. Kerkko Koskinen kollektiivi, uuden vuoden erikoiskeikka Paperi T – Kuusisto – Kosminen, Ismo Alangon Yksin-konsertti, Les Amazones d´Afrique sekä Gigli-juhlakonsertti.

Savoy-teatterissa juhlittiin viime vuonna rakennuksen 80-vuotispäiviä sekä 30-vuotista toimintaa Helsingin kaupungin hallinnoimana vierailuteatterina. Savoyssa tehdään laajaa tuotanto- ja markkinointiyhteistyötä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Savoy-teatteri ylläpitää myös kaikille kävijöille pääsymaksutonta Espan lavaa, joka keräsi vuonna 2017 noin 102 000 kävijää. Yhteensä Savoy ja Espan lava keräsivät 197 126 hengen yleisön.

Vuoden 2018 kevään ohjelmiston myynti on lähtenyt käyntiin poikkeuksellisen hyvin. Kevään esityksistä on myyty loppuun jo mm. Kodon, Mari Boinen ja Juha Tapion konsertit. Timo Lassy Band & Ricky-Tick Big Band Brassin 3.3. konsertti myytiin hetkessä loppuun, ja nyt yhtyeelle on saatu Savoyhin lisäkonsertti 4.3.