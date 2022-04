Savoy-teatterin gospel-konserttisarjassa Tuomari Nurmio ja Soweto Gospel Choir

Savoy-teatterin gospel-syksyn aloittavat 15.-16. syyskuuta Tuomari Nurmio ja Knucklebone Oscar tulkinnoillaan lajityypin klassikoista. Kahdeksan hengen kokoonpano esittää musiikkia levyiltä Tales of Judge Bone, Knucklebone Oscar – Judge Meets the King sekä syyskuussa julkaistavalta gospel-albumilta Believe It or Not.

Eteläafrikkalainen Soweto Gospel Choir palaa Suomeen lokakuussa Heart of Africa -kiertueellaan. Grammy-palkittu kuoro vierailee Savoy-teatterissa kolmena iltana 28.-30. lokakuuta. Edellisen kerran Soweto Gospel Choir esiintyi täysille saleille Savoy-teatterissa vuonna 2018. Muun muassa U2:n, Celine Dionin ja John Legendin kanssa esiintynyt 15-henkinen kuoro on kiertänyt vuosia ympäri maailmaa mm. Yhdysvalloissa, Japanissa ja Australiassa.

Konserttisarjan päättää 10. joulukuuta Harlem Spirit of Gospel. Anthony Morganin johtama kuoro on levyttänyt ja esiintynyt useiden supertähtien kanssa, heidän joukossaan mm. Elton John, Aretha Franklin, Steven Tyler ja Stevie Wonder.

Gospelmusiikin varhaiset vaiheet ajoittuvat 1900-luvun alkuun. Termi tarkoitti alun perin Yhdysvaltojen mustan väestön kuorojen esittämää kristillistä rytmimusiikkia. Sana gospel tarkoittaa evankeliumia eli ilosanomaa. Nykyään gospel-termiä käytetään suomen kielessä tarkoittamaan kaikkea kristillistä rytmimusiikkia. Moderni gospelmusiikki ei rajoitu tiettyyn musiikkityyliin, vaan termiä voidaan käyttää laajasti kuvaamaan kristillistä musiikkia virsistä rockiin, punkiin ja poppiin.

Gospelin juurille voi virittäytyä jo 1. kesäkuuta, kun Best Regional Roots Album -sarjassa vuonna 2019 Grammyn voittanut Ranky Tanky esiintyy Savoy-teatterissa. Yhtyeen musiikki perustuu 1700-luvulla syntyneeseen gullah-kulttuuriin, joka sisältää paljon afrikkalaisia ja karibialaisia vaikutteita ja on vaikuttanut suuresti gospelmusiikkiin.

Savoy Gospel -konserttisarjan Early Bird -hintaiset sarjaliput tulevat myyntiin tiistaina 26.4.2022, ja niitä on myynnissä vain rajallinen määrä. Lippuja voi ostaa myös yksittäisiin konsertteihin.

Savoy Gospel -konserttisarja

Tuomari Nurmio & Knucklebone Oscar: Believe It or Not

to-pe 15.-16.9.2022 klo 19

Soweto Gospel Choir: Heart of Africa

pe-su 28.-30.10.2022

Harlem Spirit of Gospel

la 10.12.2022 klo 19

Ranky Tanky: Get Funky

ke 1.6.2022 klo 19

Lisätiedot

Tuotanto: Savoy-teatteri