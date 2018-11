Savoy-teatterin juhlakausi huipentuu uuden vuoden konserttiin vuoden viimeisenä iltana

Sami Pitkämön orkesterin ja Johanna Förstin uudenvuoden konsertti kruunaa Savoy-teatterin upean konserttikauden 31.12. Juhlakausi alkaa jo perinteiseen tapaan Ali Jahangirin itsenäisyyspäivän aaton hulvattomalla stand up -keikalla.

Savoy-teatterin syksy on tarjoillut toinen toistaan upeampia konsertteja: kansainvälistä jazzia, maailmanmusiikkia, kotimaisia big bandeja ja poptähtiä Ricky Tick Big Bandistä Laura Voutilaiseen ja The Boys of Alabamaan. Yleisömäärät ovat kasvaneet ja lehtiarviot olleet ylistäviä.

Savoyn juhlakauden ohjelma alkaa keskiviikkona 5. joulukuuta Ali Jahangirin Naura mun kassa -esityksellä. Ohjelmassa on hulvatonta stand up -tykitystä roisiin Jahangiri-tyyliin. Iranilaissyntyisen Ali Jahangirin shown lomassa on mahdollisuus kokea myös hyvin uniikki elämys ravintola Savoyssa, jossa Ali on Kari Aihisen kanssa loihtinut aidon iranilaisen menun juomineen. Paketteja on hyvin rajoitetusti myynnissä, vain 20kpl.

Savoyn jouluaikaa vietetään tunnelmallisin konsertein. Tiistaina 11. joulukuuta Savoy-teatterin vakiesiintyjiin kuluva Antti Sarpila tuo lavalle nimeään kantavan orkesterin, Antti Sarpila Swing Bandin. Ohjelmassa on jouluista, svengaavaa musiikkia Benny Goodmanin, Lionel Hamptoni ja Peggy Leen hengessä. Sarpilan tähtivieraita ovat vibrafonisti Severi Pyysalo ja herkkä-ääninen jazzlaulaja Annimari Rinne.

Bluesjoulua vietetään keskiviikkona 12. joulukuuta Erja Lyytisen ja ystävien kanssa. Bluesleidi ja slide-kitaran kuningattareksi ylistetty kitaristi, laulaja Erja Lyytinen saa vieraikseen Veeti Kallion, Erika Vikmanin, Pave Maijasen ja Mikko Kuustosen. Konsertissa kuullaan artistien omaa tuotantoa ja mielenkiintoisia yhteisnumeroita. Erjaa ja muita artisteja komppaa koko illan rumpali Iiro Laitinen ja basisti Tatu Back.

Perjantaina 14. joulukuuta Savoyssa aloitetaan uusi, toivottavasti pitkä perinne: Friggin folkkijoulu -konsepti mukailee ruotsalaista, suursuosion tavoittanut Jul i folkton -jouluperinnettä. Suomalainen, uutta kansanmusiikkia soittava Frigg julkaisi marraskuussa ensimmäisen joululevyn ja teki samalla historiansa laajimman kiertueen Suomessa. Savoyn konsertissa, Folkkijoulun solisteina esiintyvät Johanna Försti ja Timo Rautiainen. Illan aikana kuullaan koko kansan rakastamia tunnettuja joululauluja, jotka saavat uuden muodon Friggin sovittamina.

”Projekti alkoi palavasta halusta tuoda aidosti kotoinen, lämmin ja sävykäs vaihtoehto nykyisen joulumusiikkitarjonnan rinnalle. Halusimme vangita projektiin todellista ja maanläheistä joulua – kaikkia niitä tunnelmia, joita omiin, kansanmusiikin täyteisiin joulumuistoihimme liittyy”, kuvailee Friggin viulisti Esko Järvelä.

Suomalaisranskalainen sympaattinen duo, Eva & Manu, esiintyy jälleen jouluisissa tunnelmissa Savoyn lavalla tiistaina 19. joulukuuta. Tällä kertaa Eva & Manu pyytävät lavalle myös muusikkoystäviään fiilistelemään joulua.

Juhlakauden huipennus, Savoyn uusivuosi, on jo perinne. Tänä vuonna kunnian päättää Savoy-teatterin konserttikauden on saanut television Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tuttu Sami Pitkämön orkesteri solisteinaan Pitkämö ja Johanna Försti. Uuden vuoden aattona, 31.12. lavan täyttää kymmenhenkinen, kotimaisista huippumuusikoista koostuva orkesteri, ja luvassa on musiikillinen aikamatka 1940-luvulta tähän päivään, unohtumattomien sävelten tahdissa.

Ke 5.12. HUOM klo-aika: klo 20.00 Ali Jahangiri – Naura mun kassa

Ti 11.12. klo 19 Antti Sarpila Swing Band - Swinging Christmas

Ke 12.12. klo 19 Erja Lyytinen & Friends: Blue Christmas

Pe 14.12. klo 19 Friggin Folkkijoulu

Ti 19.12. klo 19 Eva & Manu - Christmas Concert

Ma 31.12. klo 19 Savoyn uusivuosi - Sami Pitkämön orkesteri feat. Johanna Försti

Liput ennakkoon www.lippu.fi ja Savoy-teatterin lipunmyynti (ti-pe klo 12-14 ja 14.40-18), lipunmyynti aukeaa tuntia ennen konsertin alkamisaikaa.