Savoy-teatterin superkeväässä Mari Boine, Kodo ja Susana Baca

Savoy-teatterissa kuullaan ensi keväänä maailmanmusiikin kärkikaartia. Lavalla nähdään muun muassa espanjalaisyhtye Amparanoia, rumpuspektaakkeli Kodo, saamelaismuusikko Mari Boine sekä Grammy-voittaja Susana Baca.

Maailmanmusiikin konserttisarja käynnistyy Amparanoian konsertilla tammikuun 27. päivä. Vuonna 1996 perustettu yhtye tunnetaan kantaaottavista lauluistaan, joissa espanjalaiset ja kuubalaiset rytmit yhdistyvät bluesiin ja rockiin. Yhtyeen johtohahmo, laulaja-kitaristi Amparo Sánchez on espanjankielisissä maissa supertähti, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa Manu Chaon kanssa.



Helmikuussa Savoy-teatterissa nähdään norjalaisartisti Mari Boine, joka yhdistää joikua omintakeisesti jazziin, folkiin ja rockiin. Kolmekymmentä vuotta muusikkona työskennellyt Boine on julkaissut kaikkiaan 12 albumia, joista uusin See The Woman (2017) on samalla hänen ensimmäinen täysin englanninkielinen levynsä.

Kodo One Earth Tour 2018: Evolution -kiertue pysähtyy Savoy-teatteriin kahden esityksen verran 24.-25. maaliskuuta. Suomessa ensi kertaa nähtävä esitys käsittelee perinteisen japanilaisen taiko-rummunsoiton historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Viisitoistahenkinen esiintyjäkaarti yhdistää soittoon myös laulua ja tanssia. Visuaalisesti näyttävän esityksen on ohjannut taiteellinen johtaja Tamasaburo Bando, joka tunnetaan kansainvälisesti näyttelijänä.

Huhtikuussa sudanilais-amerikkalainen Alsarah & The Nubatones tekee ensivierailunsa Suomeen Savoy-teatterin konsertillaan. Yhtye kuvailee musiikkiaan "itäafrikkalaiseksi retropopiksi", johon syvyyttä tuovat laulaja-lauluntekijä Alsarah'n tekstien omakohtaiset pakolaiskokemukset.

Toukokuun loppupuolella maailmanmusiikkia nähdään kahden konsertin verran. 20. toukokuuta esiintyvä Mirabei Ceiba on Markus Sieberin ja Angelica Baumbachin duo, jonka musiikkia innoittavat mantrat sekä alkuperäiskansojen traditiot. Maailmanmusiikkikevään päättää kaksinkertainen Grammy-voittaja Susana Baca, joka tulkitsee 22. toukokuuta latinalaisamerikkalaista runoutta perulaissoittimien säestyksellä.

Maailmanmusiikkia Savoy-teatterissa keväällä 2018:

27.1. Amparanoia

27.2. Mari Boine

24.-25.3. Kodo One Earth Tour 2018: Evolution

19.4. Alsarah & The Nubatones

20.5. Mirabei Ceiba

22.5. Susana Baca