Savoy-teatterin tulevaisuusselvitys jatkuu syksyllä

”Alkuperäinen aikataulu on valitettavasti venynyt. On hyvä, että alan toimijat ovat tuoneet esille ymmärrettäviä huoliaan, ja niitä voidaan huomioida kumppanivuoropuhelussa. Asiaa on tärkeää tarkastella monesta näkökulmasta, jotta voimme sekä vaalia Savoy-teatterin sisällöllistä sydäntä että kehittää teatteri- ja ravintolatoimintaa. Jos sopiva kumppani löytyy, asia valmistellaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätettäväksi syksyn 2023 aikana. Yhteistyö alkaisi aikaisintaan vuoden 2024 syksyllä”, toteaa Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja Mari Männistö.

Uudistuksella ei tavoitella säästöjä tai Savoy-teatterin toiminnan lopettamista. Mahdollisen uuden hallintomallin tarkastelun taustalla ovat kaupunkistrategia 2021–2025, Taide- ja kulttuurivisio 2030 sekä markkinointiviestintätoimisto Pink Eminencen tekemä selvitystyö Savoy-teatterin vaihtoehtoisista hallintomalleista. Ne kannustavat kaupunkia muun muassa arvioimaan taidelaitostensa organisaatiomalleja ja kehittämään uudenlaisia yhteistyömuotoja.

”Hallintomallin tarkastelu on syntynyt sekä tarpeesta että Savoy-teatterin toiveesta. Teatteriliiketoiminnan pyörittäminen osana Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialarakennetta ei ole ideaali ratkaisu, eikä mahdollista Savoy-teatterille ylivuotista budjetointia ja pitkäjänteisempää toiminnan kehittämistä ja kasvua”, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja Laura Aalto.

Public-private -mallin toteutumisen edellytyksenä on löytää kumppani, joka sitoutuu Savoy-teatterin moninaiseen, musiikin marginaaleja ja vähemmistön kulttuureita esittelevään sisältöön, jota Helsingin kaupunki puolestaan sitoutuisi osaltaan rahoittamaan. Mallissa taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisia voitaisiin myös kutsua mukaan vaikuttamaan siihen, miten kaupungin rahoitusta kohdennetaan.

“Kysymys on siitä, onko Helsingin kaupunki jatkossakin se taho, jonka tulee ylläpitää teatterin koko toimintaa, vai löydämmekö hyvän kumppanin ja mallin, jossa yhteistyöllä syntyy enemmän”, Aalto sanoo.

Lisätietoa:

Savoyn selvitystyö

Taide- ja kulttuurivisio