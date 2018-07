Savoyn ainutlaatuisessa Prince-tribuutissa iso orkesteri ja kolme huippusolistia

UMO ja Savoy-teatteri toteuttavat marraskuussa kaksi edesmenneelle Princelle omistettua iltaa. Konsertissa kuullaan klassikkoalbumi Paraden hittejä Mikko Hassisen big band -sovituksina.

Tribuuttikonsertin solisteina esiintyvät Sam Huber, Tuomo sekä portugalilainen souldiiva Marta Ren, joka esiintyy samalla ensimmäistä kertaa Suomessa.

Keväällä 2016 traagisesti menehtynyt Prince on vaikuttanut muiden artistien musiikkiin maailmanlaajuisesti. Hänen vuonna 1986 julkaistun Parade-albuminsa ensimmäinen single Kiss ponnahti aikoinaan listaykköseksi ympäri maailman, ja siitä tuli lopulta yksi Princen suurimmista hiteistä. Parade on Princen kahdeksas albumi ja samalla Under the Cherry Moon -elokuvan soundtrack.

Savoyn konserteissa Princen kappaleista on tehty uusia rohkeita tulkintoja, mm. Parade-levyn hiteistä Kiss, New Position, Girls & Boys ja Sometimes It Snows in April. Kaikista big band -sovituksista vastaa konsertin kapellimestari Mikko Hassinen.

Marta Ren on kansainvälisen läpimurron kynnyksellä oleva laulaja, jonka ensimmäinen sooloalbumi ilmestyi alkuvuonna. Hänet tunnetaan kansainvälisesti useista kokoonpanoista, muun muassa kulttimaineessa olevasta Sloppy Joe -skabändistä.

Soul- ja jazzmuusikko-laulaja Tuomo Prättälä on noussut valokeilaan taiteilijanimellä Tuomo. Hän on julkaissut kolme sooloalbumia. Kansainvälistä soolouraansa aloitteleva funk-laulaja Sam Huber tunnetaan entuudestaan mm. Eternal Erection -yhtyeen keulakuvana sekä näyttelijänä.

Konsertin esiintyjät ovat vannoutuneita Prince-faneja. ”Princessä on mahtavaa hänen monipuolisuutensa ja musikaalisuutensa sekä hieno melodiikan ja harmonian taju”, Sam Huber kertoo.

Tribute to Prince

keskiviikko 28.11. & torstai 29.11. klo 19

Tuotanto: Savoy-teatteri ja UMO Jazz Orchestra

Lisätiedot