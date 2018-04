Scandic Aulanko, Atlas ja Joensuu

Scandic isännöi tästä päivästä lähtien kahta historiallista hotellia Aulankoa ja Atlasta. Scandic aloittaa tänään hotelli Aulangon omistajana Hämeenlinnassa. Hotelliyritys avaa myös toisen hotellinsa Kuopiossa, jossa se ottaa vanhan Atlas-nimen takaisin käyttöön. Scandic aloittaa lisäksi toimintansa Joensuussa

Kolme Cumulus-hotellia brändätään tänään Scandiceiksi. Tänään kello 14 alkaen asiakkaita toivottavat tervetulleiksi Scandic Aulanko, Scandic Atlas ja Scandic Joensuu. Paikkakunnista Hämeenlinna ja Joensuu ovat Scandicille uutta toimintakenttää.

”Aulangon hotelli juhlii tänä vuonna 80-vuotissyntymäpäiviään. Ihana kulttuurihistoriallinen Aulanko on saatu upeaan hotelliketjuun! ”, hehkuttaa Aulangon hotellinjohtaja Katja Meijer.

Kylpylähotelli on erityisen suosittu kokoushotellina. Kongressikeskus tarjoaa useita kokoustiloja, Areena suurimpana jopa 850 kongressivieraalle.

Scandic Aulanko sijaitsee Hämeenlinnan Aulangolla Vanajaveden rannalla. Nykyhotelli on ollut toiminnassa vuodesta 1938 ja on yksi aikakautensa merkittävimpiä funktionaalisia rakennuksia Suomessa. Scandic Aulanko ja sitä ympäröivä Aulangon puisto ovat Museoviraston määrittelemiä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Aulangon alkuperäinen 1800-luvulta peräisin oleva päärakennus paloi, mutta tuolta ajalta on yhä käytössä Kavaljeeri-rakennus.

Historiallinen Atlas-nimi takaisin

Kulttuurihistoria on läsnä myös Scandicin toisessa uudessa hotellissa, Scandic Atlaksessa

Kuopiossa. Hotelli Atlas on alunperin avattu vuonna 1929 ensimmäisenä kansainvälisen tason hotellina pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Scandic palauttaa tänään Atlas-nimen hotellille, mistä kaupunkilaiset ovat olleet mielissään.

Hotelli on täysin remontoitu ja laajennettu vuonna 2012. Vanhan hotellin hohto näkyy muun muassa museoviraston suojelemissa julkisivussa ja Atlas-salin pylväissä. Scandic Atlas sijaitsee aivan ydinkeskustassa Kuopion torin laidalla.

”Nyt hotelli loistaa upeuttaan! Hienoa, että myös hotellin nimi viestii pitkästä historiasta. Meillä on tarjota vieraillemme saunallisia, kylpyammeellisia ja parvekkeellisia sviittejä. Ja uskaltaisikohan sanoa, että meillä on kaupungin paras pihviravintola?”, sanoo Scandic Atlaksen hotellinjohtaja Miia Siltala.

Scandic myös Joensuuhun

Scandic aloittaa uutena toimijana tänään myös Joensuussa. Scandic Joensuu sijaitsee Kirkkokadulla kaupungin ydinkeskustassa. Kolin kansallismaisemat kutsuvat matkailijoita vain vajaan tunnin ajomatkan päässä hotellista.

”Odotamme innokkaina Scandic-tulevaisuuttamme. Jalat maassa, pää pilvissä. Tyypillisin vieraamme on työmatkalla oleva 45-vuotias mies. Vieraanamme saamme pitää häntä keskimäärin lähes kolme vuorokautta.”, kertoo Scandic Joensuun hotellinjohtaja Pirjo Kouvo.