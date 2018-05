Scandic entistä vahvemmin Rovaniemen matkailubisnekseen – myös Siuntio ja Rauma saavat tänään Scandic-hotellin

Rovaniemen keskustan kaksi perinteikästä hotellia Pohjanhovi ja Polar muuttuvat tänään Scandiceiksi. Scandic aloittaa toimintansa Siuntiossa ja Raumalla.

”Scandic on nyt Rovaniemen suurin majoittaja, kun Pohjanhovi ja Polar -hotellit majoittavat vieraita lähes 300 huoneessa. Scandicilla on lisäksi ennestään hotelli Rovaniemellä”, kertoo hotellinjohtaja Sanna Sandgren.

Pohjanhovi on historiallinen ja legendaarinen hotelli Rovaniemellä. Vuonna 1936 avattu alkuperäinen hotelli Pohjanhovi vaurioitui lähes kokonaan Lapin sodan yhteydessä vuonna 1944, kun saksalaiset räjäyttivät hotellin. Uusi hotelli avattiin vuonna 1947.

Hotelli Polar on niin ikään legendaarinen maineeltaan. Polar avattiin vuonna 1960 ja sitä pidettiin aikanaan jopa hienoimpana hotellina Suomessa. Tällä hetkellä Polar on avoinna ainoastaan sesonkihotellina joulukuusta-maaliskuuhun.

Rovaniemi on kansainvälisesti erittäin vilkas ja kehittyvä matkailukaupunki. Rovaniemen matkailubrändiä on jo vuosien ajan kehitetty joulupukin virallisena kotikaupunkina. Vetovoimatekijöinä Rovaniemellä on myös revontulet, Lapin upea luonto sekä talviaktiviteetit poro- ja huskysafareineen.

Siuntio ja Rauma ovat Scandicille uutta toimintakenttää

”Meillä on upeat maisemat ja liikkumismahdollisuudet. Lisäksi yli 40-vuotiaalla kylpylähotellillamme on pitkät perinteet hyvinvoinnin ja kuntoutuksen saralla”, kertoo Scandic Siuntioksi tänään brändättävän hotellin johtaja Kati Tantarimäki.

Luontoliikuntapuisto tarjoaa ulkoilureitit ja Siuntio-joelta pääsee melomaan merelle saakka. Hotellilla käy myös paljon päiväkävijöitä uimassa, kuntosalilla ja DaySpa-hoidoissa. Scandic Siuntio on suosittu kokoushotelli, jonka suurimmat kokoustilat ovat 200 vieraalle.

Edullisimmat hotelliyöt nettisivuilta

Scandic Rauma tarjoaa vierailleen viime talvena täysin remontoidut huoneet viihtyisässä ympäristössä kanaalin rannalla 500 metrin päässä Vanhasta Raumasta. Hotelli on yli 200 vuodepaikallaan kaupungin suurin hotelli.

”Scandicilla on nyt erinomainen hotellipeitto muun Pohjois-Euroopan lisäksi myös Suomessa. Tarjolla on upeita kohteita kylpylöineeen, joita kanta-asiakkaiden kannattaa hyödyntää. Kanta-asiakaspisteillä ansaittuja vapaaöitä on mahdollisuus käyttää kaikissa Scandic-hotelleissa”, vinkkaa Scandic Rauman hotellinjohtajana toukokuun alussa aloittanut Mikko Henriksson.

Scandic on tehnyt kanta-asiakasjärjestelmästä alan suosituimman ja suurimman Pohjoismaissa. Kanta-asiakasetuja voi käyttää Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Puolassa. Edullisimmat hinnat löytyvät Scandicin nettisivustolta.

Scandic Friends -kanta-asiakasedut, kuten vapaa-öiden käyttö ja kymmenen prosentin ravintola-alennus viikonloppuisin, ovat kanta-asiakkaiden käytettävissä heti, kun hotelli on brändätty Scandiciksi. Rovaniemellä, Siuntiossa ja Raumalla siis tänään tiistaina.

Tiistaina vaihdetaan hotellien kaikki kyltit, tuotteet ja materiaalit Scandic-brändin mukaisiksi. Keskiviikkoaamusta alkaen uusissa Scandic-hotelleissa tarjotaan Scandic-aamiainen.

Pohjoismainen hotellialan edelläkävijä Scandic osti Restelin koko hotelliliiketoiminnan joulukuun lopussa ja nousi kaupan myötä Suomen suurimmaksi hotelliyritykseksi. Scandic on ottanut nyt haltuunsa jo 24 Cumulus-hotellia ja vahvistanut businesmatkailun lisäksi otettaan loma- ja vapaa-ajan matkailusta. Kesäkuun 5. päivä muutetaan viimeinen Cumulus-hotelli Scandiciksi.