Scandic Hotelsin ja Firesafen pohjoismainen paloturvallisuusyhteistyö tuo turvaa työntekijöille ja vieraille

Hotelliketju Scandic on pitkään kehittänyt hotelliensa paloturvallisuutta ja on nyt yhdessä Firesafen kanssa valmis viemään turvallisuuden uudelle tasolle. Yhteistyön myötä syntyy muun muassa digitaalinen järjestelmä palotarkastusten hallintaan.

– Kriisiharjoituksissa ja sydäniskurien yhteydessä käytettävä digitaalinen järjestelmä tulee kaikkiin hotelleihimme, mikä edellyttää hyvää teknistä alustaa ja halua jatkokehittää järjestelmää. Firesafen avulla saamme myös tarvittavan osaamisen ja pystymme luomaan maailmanluokan paloturvallisuuskoulutuksen, kertoo Scandic Hotelsin Safety & Security Manager Peter Claeson.

– Olemme paloturvallisuuden markkinajohtaja. Yhteistyö Scandicin kanssa on meille suuri ylpeyden aihe, mutta samalla suhtaudumme siihen nöyrästi. Scandicilla on suuret odotukset sille, miten huolehdimme ketjun hotellien paloturvallisuudesta ja palontorjunnasta. Scandic on Pohjoismaiden suurin hotelliketju, jolla on 55 000 huonetta kuudessa maassa. Määritämme nyt yhdessä tason hotellien turvaamiselle pahimman mahdollisen onnettomuuden varalta, sanoo Firesafen toimitusjohtaja Morten Ameln.

Vuonna 2017 Pohjoismaissa kuoli 279 ihmistä tulipaloissa. Firesafen toimitusjohtaja Morten Ameln huomauttaa, että siinä on 279 ihmistä liikaa. Firesafen tavoite on pelastaa entistä useamman ihmisen henki ja luoda arvoa tekemällä yhteiskunnasta turvallisempi ja paloturvallisempi.

– Hotellit ovat monimutkaisia rakennuksia, joissa liikkuu suuri määrä ihmisiä. Siksi paloturvallisuus ja hyvät paloturvallisuusrutiinit ovat tärkeitä, Ameln sanoo. Firesafe perustaa paikallisia toimipisteitä kaikkialle Pohjoismaihin voidakseen reagoida asiakkaiden pyyntöihin nopeasti ja toteuttaa toimeksiantoja kustannustehokkaasti. – Työskentelemme Scandicin kanssa päivittäin, ja tavoitteenamme on parantaa sekä hotellivieraiden että hotellien työntekijöiden turvallisuutta, Morten Ameln toteaa lopuksi.

Team Firesafen 660 työntekijää auttavat Scandicia toteuttamaan ketjun palonsuojauskäytännöt ja täyttämään tiukat paloturvallisuusvaatimukset. Scandic ja Firesafe pyrkivät yhdessä kehittämään ennakoivia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, jotta Scandicin palonsuojauskäytännöt pysyvät erinomaisella tasolla.