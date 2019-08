Schaeffler-uutuudet Alihankinta 2019 -messuilla Tampereella 24.-26.9.2019

Schaeffler Group on johtava, maailmanlaajuinen autoteollisuuden ja teollisuuden toimittaja. Schaeffler panostaa ”tulevaisuuden liikkuvuuteen” innovatiivisilla ja kestävillä sähköisen liikkuvuuden, digitalisoinnin ja Industry 4.0 -tekniikoillaan.



Tuotevalikoima sisältää moottorin, vaihteistojen ja alustan komponentteja ja järjestelmiä sekä vierintä- ja liukulaakeriratkaisuja lukuisiin teollisuuden sovelluksiin. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 n. 14,2 miljardia euroa. Schaeffler on yksi maailman suurimmista perheyrityksistä, työntekijöitä on noin 90 500. Schaefflerilla on maailmanlaajuinen verkosto tuotantolaitoksia, tutkimus- ja kehityskeskuksia ja myyntiyhtiöitä, yhteensä 170 toimipaikkaa 50 maassa.



Saksan patentti- ja tavaramerkkiviraston (DPMA) mukaan Schaeffler on Saksan toiseksi innovatiivisin yhtiö, vuonna 2018 Schaefflerilla oli yli 2400 patenttihakemusta.