Schneider Electric -uutuus: TransferPacT-automaattiset syötönvaihtokytkimet maksimoivat sähkön saatavuuden

TransferPacT- automaattiset syötönvaihtolaitteet (Automatic Transfer Switching Equipment, ATSE) varmistavat häiriöttömän sähkönjakelun jatkuvuuden kaikissa kriittisissä kohteissa, joissa sähkön saanti on turvattava erilaisissa sähköverkon häiriötilanteissa.

TransferPacT-vaihtokytkimet sisältävät kaikki automaattiselta vaihtokytkimeltä vaadittavat ominaisuudet yhdessä laitteessa ja ovat siten helppoja asentaa ja ottaa käyttöön.

Modulaariset TransferPacT-vaihtokytkimet ovat etävalvontaan liitettäviä ja toiminnoiltaan helposti laajennettavia koko elinkaarensa aikana.

Suomi, 16.6.2022 – Schneider Electric on julkaissut uudet TransferPacT™- automaattiset syötönvaihtokytkimet. Tuoteperheeseen kuuluu valikoima markkinoiden joustavammin skaalautuvia, suorituskyvyltään erinomaisia, älykkäitä ja kompaktin kokoisia automaattisia vaihtokytkimiä.

TransferPacT on IEC-60947-6-1-standardin mukainen PC-luokan automaattinen syötönvaihtokytkin. Tuoteperhe kattaa virta-alueen 32 A –160 A verkkojännitteellä 220 V – 440 V ja tuotteita on saatavilla 2-, 3- tai 4-napaisina.

Uusia automaattisia syötönvaihtokytkimiä on saatavilla kaksi versiota. TransferPacT Automaticissa on kätevät valintakytkimet nopeaan asetteluun ja helposti tarkkailtava käyttöliittymä. TransferPacT Active Automatic on toiminnoiltaan kattavampi ja siihen sisältyy sisäänrakennettu laiteohjain ja LCD-näyttö. Active Automaticiin on myös mahdollista liittää ulkoinen HMI-ohjauspaneeli.

Tarpeen mukaan skaalautuvaan TransferPacT Active Automatic -vaihtokytkimeen on helposti lisättävissä ominaisuuksia laajennusmoduuleiden avulla, joiden jälkiasennus voidaan suorittaa ilman sähkönjakelun häiriöitä.

Liitettävyys ja kyberturvallisuus tehostavat automaattisen TransferPacT-vaihtokytkimen kykyä turvata sähkön saatavuus ja varmistaa tehokkuus. Innovatiivisen teknologiansa ansiosta syötönvaihdon nopeus lähteestä toiseen on vain 500 ms.

Kompaktin ja kestävän rakenteen ansiosta TransferPacT toimii vaikeimmissakin olosuhteissa. Sen käyttölämpötila on -25 °C:sta +70 °C:een. Asentamisessa ja käyttöönotossa voidaan säästää aikaa jopa 30 %, kun kaikki syötönvaihtokytkimessä olevat toiminnot on integroitu yhteen laitteeseen.

Automaattisesta syötönvaihtokytkimestä saatua dataa voidaan kerätä ja analysoida reaaliaikaisesti EcoStruxuren™ IoT-pohjaisen ratkaisun avulla.

TransferPacT- automaattiset syötönvaihtokytkimet ylläpitävät sähkön saannin jatkuvuutta ja kestävyyttä luotettavasti. Ne on suunniteltu käyttäväksi erityisesti kriittisen sähkönjakelun kohteisiin kuten sairaaloihin, datakeskuksiin, teollisuuteen ja infraan.

Lisätietoja:

Lisätietoa tuotteesta

Jyrki Grönholm, Offer manager

+358 500 705839

jyrki.gronholm@se.com