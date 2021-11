Schneider Electric investoi miljoona euroa Aalto-yliopiston ohjelmistokeskeisen automaation opetukseen

Schneider Electric on toimittanut Aalto-yliopiston Factory of the Future -yksikön opiskelijoiden käyttöön uusinta ohjelmistokeskeistä automaatioteknologiaa. Investointi ohjelmistoihin, lisensseihin ja opetuksen tukemiseen on yli miljoona euroa.

Kyseessä on suuri panostus tulevaisuuden osaajien kouluttamiseen, sillä automaatiojärjestelmät monimutkaistuvat jatkuvasti, jolloin myös osaamisvaatimukset muuttuvat.

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric on aloittanut yhteistyön Aalto-yliopiston kanssa tulevaisuuden osaajien kouluttamiseksi. Schneiderin ohjelmistokeskeinen EcoStruxure Automation Expert -alusta on Aalto-yliopiston opiskelijoiden käytössä Aallon Factory of the Future -yksikössä. Investoinnin kokonaissumma on yli miljoona euroa.

– Investointi mahdollistaa yli 120 tulevan automaatioammattilaisen opiskelun Aalto-yliopiston Factory of the future -tiloissa, kertoo Schneider Electric Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Vahvanen.

– Kouluttaminen ohjelmistokeskeisen automaation käyttöön on panostus tulevaisuuden teollisuuden teknologioihin. Tämän yhteistyön myötä Aalto-yliopistossa voidaan opiskella teknologiaa, joka tulee jatkossa yleistymään selvästi. Avoin automaatioalusta ei ole sidoksissa yhteen suljettuun automaatiojärjestelmään: se on monipuolinen työkalu, joka mahdollistaa paremman asetelman myös työmarkkinoilla.

Schneider Electric on pitkään tukenut eri puolilla maailmaa sijaitsevien korkeakoulujen tekniikan ja teollisuuden opetusta.

– Tulevaisuuden teollisuudenalat ovat ketterämpiä, kestävämpiä ja joustavampia uuden, innovatiivisen tekniikan ansiosta, muistuttaa Aalto-yliopistolla viime perjantaina vieraillut Barbara Frei. Frei on Schneider Electricin johtoryhmän jäsen ja vastaa teollisuusautomaation liiketoiminnasta maailmanlaajuisesti.

Ohjelmointi jopa neljä kertaa nopeampaa

– IEC614999-standardiin pohjautuva ohjelmistokeskeinen automaatio mahdollistaa datan helpomman liikkuvuuden laitteiden välillä. Sen avulla data saadaan siirrettyä kätevästi esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmään tai pilveen analysoitavaksi, Jani Vahvanen sanoo.

Automaatiojärjestelmän on toimittava tehokkaasti ja joustavasti sekä samalla pystyttävä välittämään tietoa eri järjestelmiin.

– Tämä tekee perinteisesti toteutettujen automaatiosovellusten ohjelmistokehityksestä entistä monimutkaisempaa ja työläämpää. Tehtyjen sovellusten hyödyntäminen uusittavissa tai muiden valmistajien laitteissa ei välttämättä ole mahdollista. Automaatio-ohjelmoijista on pulaa ja osaavan työvoiman löytäminen on iso haaste, jos kyseessä on suljettu järjestelmä.

– Ohjelmistokeskeisellä automaatiolla toteutettuna ohjelmointi on 3–4 kertaa nopeampaa ja muutokset prosessiin tai laitteistoon ovat helpompia toteuttaa. Tavoitteena on, että ohjelmisto toimii laitteistoriippumattomasti eli kehitettyä sovellusta voi käyttää laitteistoa modernisoitaessa tai kehitettyä sovellusta voi käyttää toisen valmistajan laitteissa. Tämä säästää merkittävästi aikaa. Ohjelmistokeskeinen automaatio tuo automaatio-ohjelmoinnin ymmärrettäväksi myös koodareille, joka taas parantaa työvoiman saatavuutta.

Osaamista teollisuuden käyttöön

– Aalto-yliopistossa on valtavasti erikoisosaamista, jota tarvitaan teollisuuden neljättä aaltoa varten. Factory of the Futuren tavoitteena on muuntaa tätä osaamista teollisuuden käyttöön. Oikeiden työvälineiden ja ohjelmistojen avulla tämä onnistuu entistä sujuvammin, kertoo Aalto-yliopiston tekniikan professori Valeriy Vyatkin.

Vyatkin pitää yksikön päätehtävänä kannustaa ja innostaa opiskelijoita teollisen automaation pariin.

– Alalla kaivataan lisää osaajia, ja meidän tehtävämme on tarjota mahdollisimman monipuolisia opintoja tulevaisuuden osaajille. Toki toivomme myös pystyvämme muuntamaan tutkimustuloksiamme teollisuuden käyttöön käytännön tasolla.

Lisätietoja:

Jani Vahvanen, toimitusjohtaja, Schneider Electric, jani.vahvanen@se.com

Tuomas Korhonen, markkinointijohtaja, teollisuus, Schneider Electric, tuomas.korhonen@se.com

Valeriy Vyatkin, tekniikan professori, Aalto-yliopisto (lisätiedot englanniksi), valeriy.vyatkin@aalto.fi

Mahdolliset vierailut tutustumaan Schneider Electricin ohjelmistoon Factory of the Future -yksikössä:

Sanna Olkkonen, kanavamarkkinointipäällikkö, teollisuus, Schneider Electric, puh. 040 544 9884, sanna.olkkonen@se.com