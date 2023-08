Schneider Electricin kiinteistönhallintajärjestelmä tukee kriittisiä prosesseja FinVectorin uudessa tuotantoyksikössä

FinVector halusi turvata uuden tuotantoyksikkönsä talotekniset prosessit ja olosuhteet Schneider Electricin EcoStruxure Building Operation -kiinteistönhallintajärjestelmällä.

Kuopioon rakentuvassa viruspohjaisten geeniterapialääkkeiden tuotantoyksikössä hyödynnetään Building Operationin kautta saatavaa tietoa kiinteistön ja laitteistojen toiminnasta. Datan avulla yksikön toimintaa voidaan ohjata haluttuun suuntaan ja helpottaa kiinteistön ylläpitoa.

Jatkossa FinVector suunnittelee panostavansa muun muassa aurinkoenergiaan ja älykkääseen sähkönohjaukseen.

Tiedote, 24.8.2023 – Viruspohjaisia geeniterapialääkkeitä valmistava FinVector rakentaa Kuopion Savilahteen uutta tuotantoyksikköä. Rakenteilla olevan yksikön aloittaessa toimintansa se keskittyy ensisijaisesti pinnalliseen virtsarakon syöpään tarkoitetun lääkkeen valmistukseen. Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on mukana hankkeessa ohjelmistotoimittajana.

FinVectorilla on entuudestaan toiminnassa tuotantoyksiköitä kyseisen lääkkeen kehittämiseksi ja alkuvaiheen tuottamiseksi. Uusi täysimittainen tuotantolaitos on valmis arviolta maaliskuussa 2024. Tuotantoyksikössä hyödynnetään Schneider Electricin keskijännitekojeistoja ja sähkökeskuskomponentteja, minkä lisäksi Schneider vastaa FinVectorin uuden tuotantoyksikön kiinteistönhallintajärjestelmästä. Kiinteistön toimintaa ohjaamaan valittiin Schneider Electricin EcoStruxure Building Operation.

– Building Operation soveltuu käyttöön hyvin monenlaisissa kohteissa. FinVectorin kohdalla kiinnitimme erityisesti huomiota tuotantoyksikön kriittisiin olosuhteisiin. Pystyimme tarjoamaan monikäyttöisen ohjelmiston lisäksi myös huoltopalvelut läheltä. Oikeanlainen kiinteistönhallintajärjestelmä tuo varmuutta siihen kaikkein tärkeimpään eli prosessien toimivuuteen, kertoo Schneider Electricin myyntipäällikkö Reijo Kortejärvi.

– Myyntiprosessissa Schneiderin aito innokkuus projektiamme kohtaan oli ratkaisevaa. Aktiivinen ote ja erityistarpeidemme, muun muassa tiukan aikataulun asettamien vaatimusten, huomioiminen oli tärkeää, sanoo FinVector Oy:n Capital Project Director Tony Lönnbäck.

Prosessit, turvallisuus ja älykäs kiinteistönhallinta keskiössä

Kiinteistönhallintajärjestelmän ja laitteistojen toimintavarmuus on edellytys FinVectorin tuotantolaitoksen sujuvalle toiminnalle.

– Kiinteistöhallintajärjestelmän valinnassa keskeistä oli tunnettu ja luotettava järjestelmä ja toimittaja, eikä toimittajan fyysinen läheisyyskään miltei naapuritontilla ollut haitaksi, pohtii Lönnbäck.

EcoStruxure Building Operation on käytössä koko FinVectorin tehtaan alueella puhdastiloja lukuun ottamatta. Uudessa tuotantoyksikössä on suuri määrä laboratoriotiloja, joiden vetokaapit ovat osa kiinteistönhallintajärjestelmää. Muun muassa vetokaappien häiriötön toiminta on analyysiprosessien kannalta kriittisen tärkeää.

– Laboratoriotilat vaativat kiinteistönhallinnalta erityistä huomiota henkilöturvallisuuden varmistamiseksi. Tehtaan puolella on kahdennettuja laitteistoja, joilla turvataan toimintaa ja varmistetaan, että oikeat olosuhteet säilyvät myös poikkeustilanteissa, Kortejärvi mainitsee.

Moderni kiinteistönhallinta vaatii toimiakseen älyratkaisuja. Building Operationin avulla käyttöliittymästä voidaan havainnoida koko yksikön toimintaa. Olosuhteita ja energiatehokkuutta seuraamalla laitteistojen ja kiinteistön toimintaa pystytään ohjaamaan haluttuun suuntaan, millä on suuri vaikutus myös tuotantolaitoksen ylläpitoon.

Jatkossa investoidaan älyyn ja energiaan

Kuopion tuotantolaitokseen on tulossa myöhemmin laajennuksena toinen osa, minkä lisäksi älyratkaisut ovat osa tulevaisuuden investointeja. Kiinteistönhallintaan ja sähkönhallintaan on jo tehty valmiuksia jatkosuunnitelmia ajatellen, ja myös mittaroinnin kehittäminen on suunnittelulistalla.

– Näemme, että energiahintojen ennustettavuus on hyvin vaikeaa ja hintojen vaihtelut ovat nopeita ja rajuja, joten mahdollisuus ohjata kulutusta joustavasti lisää omalta osaltaan kustannusten ennustettavuutta, toteaa Lönnbäck.

Jatkossa toiveena on uusiutuvan energian laajempi hyödyntäminen kiinteistössä. Tätä ajatellen valmiudet aurinkopaneelien ja sähkön akustotilalle on jo otettu suunnittelussa huomioon.

– Schneider Electricillä on vankkaa kokemusta niin kiinteistönhallintajärjestelmistä kuin mikroverkoista, joita uusiutuvan energian hyödyntäminen vaatii. Aurinkopaneeleiden kanssa tarvitaan myös älykästä sähkönohjausta, johon meillä on valmiita ratkaisuja. Uusiutuvan energian hyödyntäminen ja älyteknologia tulevat kiinteistöissä vuosien myötä vain lisääntymään, joten on FinVectorilta järkevää varautua tulevaisuuden tarpeisiin jo tässä vaiheessa, Kortejärvi sanoo.

Lisätietoja:

Reijo Kortejärvi, myyntipäällikkö, Schneider Electric, 040 653 5033, reijo.kortejarvi@se.com

Tony Lönnbäck, Capital Project Director, FinVector Oy, 040 507 9852, tony.lonnback@finvector.com